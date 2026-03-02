Выставка "Нефтегаз-2026" начала работу в "Крокус Экспо"

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. XXV международная выставка "Нефтегаз-2026", организованная АО "Экспоцентр", начала свою работу в понедельник в международном выставочном центре "Крокус Экспо", передает корреспондент РИА Новости.

Работа выставки продолжится до 5 марта. Она организована при поддержке министерства энергетики РФ, министерства промышленности и торговли РФ и под патронатом Торгово-промышленной палаты (ТПП РФ).

Генеральный директор АО "Экспоцентр" Максим Фатеев заявил, что в центре внимания выставки находятся высокотехнологичные решения, направленные на импортонезависимость. Он отметил, что отрасль адаптируется к геополитической турбулентности.

"Российские и зарубежные компании проявляют высокий интерес к выставке. В этом году приехали около 800 компаний из 11 стран. Китай представлен национальной экспозицией. Деловое сотрудничество продолжается, несмотря на политические взгляды, а рынок ищет новые устойчивые форматы", — сказал Фатеев.

При этом Россию представили 466 участников. Гендиректор также обратил внимание на то, что на выставке хорошо видно, как бизнес отвечает на вызовы: внедряет цифровые решения, развивает инжиниринг и усиливает вертикальную интеграцию. По мнению главы "Экспоцентра", это не просто отраслевой смотр, а индикатор текущей повестки и вектора развития топливно-энергетического комплекса (ТЭК).

Фатеев привел данные прошлых лет, согласно которым, более 83% участников заключают прямые контракты по итогам выставки. Это, по его убеждению, говорит о том, что "Нефтегаз" предоставляет хорошие возможности для делового общения.

Он добавил, что "Экспоцентр" как организатор всячески способствует этому процессу. В частности, на выставке "Нефтегаз-2026" были созданы зоны деловых встреч, а также предложены специализированные сервисы для экспонентов и посетителей.

Фатеев также отметил, что сегодня многое решается в партнерстве и кооперации: машиностроители объединяются с разработчиками ПО, научными организациями и профильными инжиниринговыми компаниями. Это дает быстрый и более устойчивый эффект и, по его словам, говорит о зрелости рынка и его способности развиваться в новых технологических условиях.