Иностранные наемники ВСУ быстро бегут с передовой в Сумской области - РИА Новости, 02.03.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:12 02.03.2026
Иностранные наемники ВСУ быстро бегут с передовой в Сумской области
Иностранные наемники ВСУ быстро бегут с передовой в Сумской области
Иностранные наемники ВСУ быстро бегут с передовой в Сумской области

© Getty Images / Libkos/Kostiantyn LiberovУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© Getty Images / Libkos/Kostiantyn Liberov
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Иностранные наемники, приехавшие воевать за Украину, бегут с передовой в Сумской области уже через несколько дней, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Сумской области иностранные наемники не задерживаются на линии боевого соприкосновения больше, чем на несколько дней. Самовольно или через кураторов из Службы безопасности Украины и Главного управления разведки Украины они сбегают с позиций", - сказал собеседник агентства.
В силовых структурах 20 февраля сообщили РИА Новости, что родные украинских десантников рассказывают в соцсетях о массовых потерях под Сумами.
