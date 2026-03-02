https://ria.ru/20260302/mostovoy-2078011048.html
Мостовой назвал фаворитов в борьбе за чемпионство в РПЛ
Мостовой назвал фаворитов в борьбе за чемпионство в РПЛ - РИА Новости Спорт, 02.03.2026
Мостовой назвал фаворитов в борьбе за чемпионство в РПЛ
Победитель чемпионата страны по футболу будет определен только в заключительном, 30-м туре, никому из фаворитов не удастся досрочно выиграть золотые медали,... РИА Новости Спорт, 02.03.2026
2026-03-02T20:01:00+03:00
2026-03-02T20:01:00+03:00
2026-03-02T20:01:00+03:00
футбол
спорт
александр мостовой
спартак москва
краснодар
зенит
спорт, александр мостовой, спартак москва, краснодар, зенит
Футбол, Спорт, Александр Мостовой, Спартак Москва, Краснодар, Зенит
Мостовой назвал фаворитов в борьбе за чемпионство в РПЛ
Мостовой: победитель РПЛ определится лишь в заключительном туре
МОСКВА, 2 мар – РИА Новости, Олег Богатов. Победитель чемпионата страны по футболу будет определен только в заключительном, 30-м туре, никому из фаворитов не удастся досрочно выиграть золотые медали, заявил РИА Новости экс-полузащитник сборной России и московского "Спартака" Александр Мостовой.
После 19 туров в первую шестерку в турнирной таблице входят "Краснодар
" (43 очка), петербургский "Зенит
" (42), столичные "Локомотив
" (40) и ЦСКА
(36), калининградская "Балтика
" (35) и "Спартак
" (32).
«
"Я думаю, что до матчей последнего тура будет неясно, кто станет чемпионом России. Борьбу будут вести "Краснодар", "Зенит", а также "Локомотив" и ЦСКА, которые находятся рядом с ними", - сказал Мостовой.
"Балтика"? Нет, ее шансы и так завысили, зачем ее так восхвалять? Посмотрим, на каком месте она в итоге окажется. Я надеялся, что наверху будет и "Спартак", но наш любимый "Спартак" всегда преподносит нам сюрпризы. И не дает скучать", - добавил собеседник агентства.