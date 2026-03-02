Мостовой назвал фаворитов в борьбе за чемпионство в РПЛ

МОСКВА, 2 мар – РИА Новости, Олег Богатов. Победитель чемпионата страны по футболу будет определен только в заключительном, 30-м туре, никому из фаворитов не удастся досрочно выиграть золотые медали, заявил РИА Новости экс-полузащитник сборной России и московского "Спартака" Александр Мостовой.

"Я думаю, что до матчей последнего тура будет неясно, кто станет чемпионом России. Борьбу будут вести "Краснодар", "Зенит", а также "Локомотив" и ЦСКА, которые находятся рядом с ними", - сказал Мостовой.

"Балтика"? Нет, ее шансы и так завысили, зачем ее так восхвалять? Посмотрим, на каком месте она в итоге окажется. Я надеялся, что наверху будет и "Спартак", но наш любимый "Спартак" всегда преподносит нам сюрпризы. И не дает скучать", - добавил собеседник агентства.