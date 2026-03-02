Рейтинг@Mail.ru
Москалькова рассказала о военном ВСУ, который сдался в плен своему брату - РИА Новости, 02.03.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
19:06 02.03.2026
Москалькова рассказала о военном ВСУ, который сдался в плен своему брату
Москалькова рассказала о военном ВСУ, который сдался в плен своему брату - РИА Новости, 02.03.2026
Москалькова рассказала о военном ВСУ, который сдался в плен своему брату
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в интервью РИА Новости рассказала о военнослужащем ВСУ, который, встретившись в одном бою с родным... РИА Новости, 02.03.2026
специальная военная операция на украине
украина
россия
татьяна москалькова
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
украина
россия
Москалькова рассказала о военном ВСУ, который сдался в плен своему брату

Москалькова рассказала о военном ВСУ, сдавшемуся в плен своему брату бойцу ВС РФ

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в интервью РИА Новости рассказала о военнослужащем ВСУ, который, встретившись в одном бою с родным братом, сдался ему в плен.
"Истории, они совершенно удивительные, требующие особого подхода и разрешения. Ко мне пришла мама, у которой два сына оказались воюющими друг против друга", - рассказала Москалькова.
Она уточнила, что семья проживала на Украине и еще до начала специальной военной операции переехала в Россию из-за русофобских выпадов на родине, но один из сыновей остался на Украине ухаживать за пожилой бабушкой.
"Начало СВО разделило эту семью. Тот, кто был на Украине, был ТЦКшниками (территориального центра комплектования - так на Украине называют военкоматы - ред.) загнан в вооруженные силы Украины. А другой брат пошел на СВО добровольцем и защищал интересы нашей страны. Они встретились в бою, и один брат предложил другому сдаться. Он сдался, попал в плен", - рассказала омбудсмен.
По ее словам, мать сдавшегося в плен военнослужащего обратилась к ней с просьбой не передавать его на Украину в рамках обмена.
"Более того, она его давно не видела и хотела узнать, как он, жив, здоров. Благодаря нашим компетентным органам сняли видеоролик, который показали маме, что он жив, здоров и, слава Богу, на месте", - добавила Москалькова.
