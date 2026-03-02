https://ria.ru/20260302/moskalkova-2077997021.html
Москалькова рассказала о военном ВСУ, который сдался в плен своему брату
Москалькова рассказала о военном ВСУ, сдавшемуся в плен своему брату бойцу ВС РФ
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в интервью РИА Новости рассказала о военнослужащем ВСУ, который, встретившись в одном бою с родным братом, сдался ему в плен.
"Истории, они совершенно удивительные, требующие особого подхода и разрешения. Ко мне пришла мама, у которой два сына оказались воюющими друг против друга", - рассказала Москалькова
.
Она уточнила, что семья проживала на Украине
и еще до начала специальной военной операции переехала в Россию
из-за русофобских выпадов на родине, но один из сыновей остался на Украине ухаживать за пожилой бабушкой.
"Начало СВО разделило эту семью. Тот, кто был на Украине, был ТЦКшниками (территориального центра комплектования - так на Украине называют военкоматы - ред.) загнан в вооруженные силы Украины. А другой брат пошел на СВО добровольцем и защищал интересы нашей страны. Они встретились в бою, и один брат предложил другому сдаться. Он сдался, попал в плен", - рассказала омбудсмен.
По ее словам, мать сдавшегося в плен военнослужащего обратилась к ней с просьбой не передавать его на Украину в рамках обмена.
"Более того, она его давно не видела и хотела узнать, как он, жив, здоров. Благодаря нашим компетентным органам сняли видеоролик, который показали маме, что он жив, здоров и, слава Богу, на месте", - добавила Москалькова.