Москалькова рассказала о нежелании Украины принимать спасенных граждан - РИА Новости, 02.03.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:35 02.03.2026
Москалькова рассказала о нежелании Украины принимать спасенных граждан
Москалькова рассказала о нежелании Украины принимать спасенных граждан - РИА Новости, 02.03.2026
Москалькова рассказала о нежелании Украины принимать спасенных граждан
Семь граждан Украины, спасенных российскими военными из зоны боевых действий, хотят вернуться на Украину, но украинская сторона не готова их принять, заявила в... РИА Новости, 02.03.2026
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
татьяна москалькова
международный комитет красного креста (мккк)
российский красный крест
украина
россия
в мире, украина, россия, татьяна москалькова, международный комитет красного креста (мккк), российский красный крест
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Татьяна Москалькова, Международный комитет Красного Креста (МККК), Российский Красный Крест
Москалькова рассказала о нежелании Украины принимать спасенных граждан

Москалькова: Украина не готова принять семь спасенных граждан

© РИА Новости / Мария Девахина | Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Семь граждан Украины, спасенных российскими военными из зоны боевых действий, хотят вернуться на Украину, но украинская сторона не готова их принять, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Федеральный омбудсмен рассказала, что российские военные в декабре спасли из зоны боевых действий 46 граждан Украины, 17 из них уже вернулись домой, остальные находятся в пунктах временного размещения в России.
"Семь человек сегодня из этих людей изъявили желание вернуться к себе на Украину к родным и близким. Я со своей стороны прошу украинскую сторону этих людей принять, поскольку граница закрыта, нужно организовать эти мероприятия, чтобы их встретили на границе", - сказала Москалькова.
Она отметила, что процесс воссоединения людей с семьями непростой, в организации помогает Международный Комитет Красного Креста, Российский Красный Крест, а также белорусская сторона, через границу которой происходят возвращения.
"Поэтому это не просто так, что вот, пожалуйста, поезжайте на Украину. Но украинская сторона нам на сегодняшний день пока не ответила, что она готова принять этих людей", - подчеркнула уполномоченный.
Специальная военная операция на Украине
 
 
Обсуждения
Заголовок открываемого материала