Москалькова рассказала о нежелании Украины принимать спасенных граждан

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Семь граждан Украины, спасенных российскими военными из зоны боевых действий, хотят вернуться на Украину, но украинская сторона не готова их принять, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Поэтому это не просто так, что вот, пожалуйста, поезжайте на Украину. Но украинская сторона нам на сегодняшний день пока не ответила, что она готова принять этих людей", - подчеркнула уполномоченный.