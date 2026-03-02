https://ria.ru/20260302/moshenniki-2077978500.html
Россиян, застрявших на Ближнем Востоке, предупредили о мошеннической схеме
Россиян, застрявших на Ближнем Востоке, предупредили о мошеннической схеме
Мошенники предлагают "организовать" возвращение в Россию с Ближнего Востока, рассказала РИА Новости руководитель проекта Народного фронта "За права заёмщиков",... РИА Новости, 02.03.2026
туризм
россия
ближний восток
общество
Мошенники предлагают якобы организовать возвращение в Россию с Ближнего Востока