Россиян, застрявших на Ближнем Востоке, предупредили о мошеннической схеме
Туризм
 
18:12 02.03.2026
Россиян, застрявших на Ближнем Востоке, предупредили о мошеннической схеме
Россиян, застрявших на Ближнем Востоке, предупредили о мошеннической схеме
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Мошенники предлагают "организовать" возвращение в Россию с Ближнего Востока, рассказала РИА Новости руководитель проекта Народного фронта "За права заёмщиков", координатор платформы "Мошеловка" Евгения Лазарева.
"В соцсетях и чатах предлагают свои услуги "помогаторы", которые предлагают организовать возвращение в Россию частными вывозными рейсами по предоплате. После получения денег, аккаунты блокируются, а переписка удаляется", - рассказала она.
В нескольких сигналах описано распространение в туристических Telegram-чатах фишинговых ссылок. В сообщениях с этими ссылками обещано льготное или бесплатное "бронирование отелей" для пассажиров отменённых рейсов.
"За консультациями и помощью можно обращаться по каналам экстренной связи посольств РФ", - добавила Лазарева.
Минтранс: авиакомпании готовятся возобновить полеты на Ближний Восток
Вчера, 17:31
 
Туризм Россия Ближний Восток Общество
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
