В Подмосковье мошенники обманули 16-летних сестер на 4,7 миллиона рублей - РИА Новости, 02.03.2026
16:31 02.03.2026
В Подмосковье мошенники обманули 16-летних сестер на 4,7 миллиона рублей
В Подмосковье мошенники обманули 16-летних сестер на 4,7 миллиона рублей
В Подмосковье мошенники обманули 16-летних сестер на 4,7 миллиона рублей

Мошенники под видом доставки обманули 16-летних сестёр в Химках на 4,7 млн руб

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Мошенники под видом сервиса доставки обманули 16-летних сестер на 4,7 миллиона рублей в Химках, полицейские задержали курьера аферистов, сообщила начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова.
"Установлено, что одной из несовершеннолетних позвонил мужчина, представившийся работником сервиса доставки, и попросил продиктовать смс-код для подтверждения получения заказа. Далее с ней связались якобы сотрудники правоохранительных органов, которые сообщили о взломе личного кабинета на портале "Госуслуги", из-за чего нужно срочно передать семейные сбережения доверенному лицу для декларирования", - сказала Петрова.
11 февраля 2025, 13:50
Девушка вместе с сестрой забрала из домашнего сейфа наличные - более 4,7 миллиона рублей, как заявил отец, деньги передала курьеру. Поняв, что их обманули, они рассказали все отцу, который обратился в полицию.
Полицейские установили и доставили в отдел полиции 25-летнего москвича, который выполнял роль курьера, он дал признательные показания. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (Мошенничество). Фигурант заключен под стражу.
"В настоящее время проводятся дополнительные мероприятия, направленные на розыск соучастников преступления, а также проверку причастности подозреваемого к аналогичным эпизодам", - заключила Петрова.
