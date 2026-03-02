В Подмосковье мошенники обманули 16-летних сестер на 4,7 миллиона рублей

Никогда с ними не сталкивался/лась

Вас когда-нибудь обманывали мошенники в соцсетях или по телефону?

Девушка вместе с сестрой забрала из домашнего сейфа наличные - более 4,7 миллиона рублей, как заявил отец, деньги передала курьеру. Поняв, что их обманули, они рассказали все отцу, который обратился в полицию.