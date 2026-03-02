МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Мошенники начали предлагать россиянам "вывозные" рейсы с Ближнего Востока, рассказала РИА Новости руководитель проекта Народного фронта "За права заёмщиков", координатор платформы "Мошеловка" Евгения Лазарева.

"С началом обострения ситуации на Ближнем Востоке мы стали фиксировать всплеск активности мошенников, которые пользуются затруднительным положением россиян, оказавшимся за пределами России. Наши пользователи подтверждают телефонные звонки якобы от службы поддержки Emirates, Qatar Airways и Etihad и просят сообщить персональные данные и данные банковских карт для бронирования мест на вывозных или резервных рейсах", - рассказала она.

При этом, по ее словам, пользователи сигнализируют сразу о нескольких видах мошенничества, среди которых телефонное мошенничество, фишинг и скам, направленный на туристов, пытающихся вылететь в Россию.

"Атаки совершаются как на граждан, находящихся в регионе обострения, так и на пассажиров, ожидающих вылета из третьих стран стыковочными рейсами ближневосточных авиакомпаний", - уточнила она.