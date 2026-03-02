Рейтинг@Mail.ru
Мосгорсуд признал ограничение в родительских правах блогера Лесли законным
14:15 02.03.2026 (обновлено: 14:18 02.03.2026)
Мосгорсуд признал ограничение в родительских правах блогера Лесли законным
Мосгорсуд признал законным решение об ограничении в родительских правах блогера Алекса Лесли (Александра Кириллова) по иску матери ребенка Анастасии Степашиной, РИА Новости, 02.03.2026
общество, россия, москва, александр кириллов ("алекс лесли")
Общество, Россия, Москва, Александр Кириллов ("Алекс Лесли")
© Фото : соцсети Александра Кириллова Александр Кириллов (Алекс Лесли)
Александр Кириллов (Алекс Лесли) - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© Фото : соцсети Александра Кириллова
Александр Кириллов (Алекс Лесли) . Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным решение об ограничении в родительских правах блогера Алекса Лесли (Александра Кириллова) по иску матери ребенка Анастасии Степашиной, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Оставить судебное постановление без изменения, жалобу - без удовлетворения", - приводится в материалах решение от 2 марта.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Лишение родительских прав Бурнашкиной обжаловали в кассации
26 февраля, 09:20
Коптевский районный суд Москвы в декабре 2025 года удовлетворил в полном объёме исковые требования матери ребенка Степашиной к Кириллову и ограничил его в родительских правах. Ранее женщина обращалась с иском о признании Лесли отцом ребёнка, а также о взыскании алиментов.
Лесли является автором книг, а также ведёт каналы и соцсети, где называет себя основателем курсов по технике знакомств и навыков соблазнения. В октябре 2025 года суд запретил распространять его курсы в России.
Против Кириллова возбуждено уголовное дело о склонении к изнасилованию (часть 4 статьи 33, часть 1 статьи 131 УК РФ), в отношении его последователей - по статье о совершении иных насильственных действий сексуального характера (часть 1 статьи 132 УК РФ). По данным правоохранительных органов, Лесли находится за границей. Он заочно арестован.
В июне в соцсетях появились скандальные видео с домогательствами к девушкам. Их связывают с призывами Лесли, который подстрекал своих последователей к провокационным и оскорбительным действиям в отношении женщин.
Одного из последователей Лесли Алексея Башина суд признал виновным в совершении насильственных действий сексуального характера (по статье 132 УК РФ) и назначил 1,5 года колонии общего режима.
Алекс Лесли* - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Суд запретил распространение курсов блогера Лесли
15 октября 2025, 16:22
 
