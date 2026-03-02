В Новороссийске дрон ВСУ повредил братскую могилу советских воинов

КРАСНОДАР, 2 мар – РИА Новости. Братская могила советских воинов повреждена на кладбище в селе Мысхако Новороссийска после ночной атаки БПЛА ВСУ, сообщил мэр города Андрей Кравченко.
"На кладбище в селе Мысхако после ночной атаки повреждена братская могила советских воинов, павших в боях с фашистскими захватчиками в 1943 году. Посечена плита с именами советских бойцов и откололась небольшая ее часть. В этом мемориале покоятся советские солдаты и офицеры, отдавшие свои жизни в борьбе за свободу и независимость Родины", - написал Кравченко в Telegram-канале.
Он пообещал, что власти обязательно восстановят братскую могилу.
"Также пострадали захоронения местных жителей - памятники и оградки побиты осколками, некоторые частично разрушены", - добавил мэр.
В настоящее время экстренные службы обследуют территорию кладбища в поисках фрагментов сбитых беспилотников. После этого местные жители смогут навести порядок на могилах своих близких.
Семь человек пострадали в результате атаки БПЛА ВСУ на Новороссийск, пять из них доставлены в городскую больницу с травмами легкой и средней степени тяжести, им оказывают медицинскую помощь. По предварительным данным, в результате атаки повреждения получили восемь многоквартирных домов, девять частных домовладений и три детских сада. В городе введен режим ЧС.