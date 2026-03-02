В Новороссийске дрон ВСУ повредил братскую могилу советских воинов

КРАСНОДАР, 2 мар – РИА Новости. Братская могила советских воинов повреждена на кладбище в селе Мысхако Новороссийска после ночной атаки БПЛА ВСУ, сообщил мэр города Андрей Кравченко.

В настоящее время экстренные службы обследуют территорию кладбища в поисках фрагментов сбитых беспилотников. После этого местные жители смогут навести порядок на могилах своих близких.