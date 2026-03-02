Хоккеист "Спартака" объяснил поражение от "Авангарда"

Встреча в Москве завершилась победой гостей - 4:1. Во втором периоде "красно-белые" пропустили три шайбы, а счет по броскам в створ был 14:4 в пользу "Авангарда". Один гол "Спартак" смог отыграть на 57-й минуте.

"Мы полностью провалили второй период, по чужим воротам бросили раза три, наверное. Мы проиграли борьбу, единоборства, пропустили шайбы. Соперник владел инициативой за счет выигранной борьбы и реализовал свои моменты. Можно сказать, что в плане борьбы соперник нас сегодня переработал. Когда проигрываешь борьбу, то тратится много сил на отбор шайбы. После такого на третий период не хватит сил", - сказал Миронов РИА Новости.

"Сейчас у нас много эмоций после такого матча. Завтра с холодной головой проанализируем игру, разберем все минусы и возьмем все хорошее, что у нас было. Будем делать выводы к следующим играм, потому что у нас идет подготовка к плей-офф. Важно внутри коллектива сохранять хладнокровие и акцентировать внимание на работе, а не на эмоциях", - добавил хоккеист.