https://ria.ru/20260302/mironov-2078046304.html
Хоккеист "Спартака" объяснил поражение от "Авангарда"
Защитник московского "Спартака" Андрей Миронов заявил, что проигранная командой во втором периоде борьба за шайбу стала ключевым моментом матча регулярного... 02.03.2026
хоккей
спорт
спартак (москва)
авангард
континентальная хоккейная лига (кхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2078046128_0:68:3397:1979_1920x0_80_0_0_4bec2d2096fb3a70ff9a9e6872a3d1b8.jpg
https://ria.ru/20260302/mironov-2078045749.html
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2078046128_642:0:3373:2048_1920x0_80_0_0_240b6b018c03b8edcb9ac600316faacf.jpg
спорт, спартак (москва), авангард, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккеист "Спартака" объяснил поражение от "Авангарда"
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости, Андрей Сенченко. Защитник московского "Спартака" Андрей Миронов заявил, что проигранная командой во втором периоде борьба за шайбу стала ключевым моментом матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против омского "Авангарда".
Встреча в Москве завершилась победой гостей - 4:1. Во втором периоде "красно-белые" пропустили три шайбы, а счет по броскам в створ был 14:4 в пользу "Авангарда". Один гол "Спартак" смог отыграть на 57-й минуте.
«
"Мы полностью провалили второй период, по чужим воротам бросили раза три, наверное. Мы проиграли борьбу, единоборства, пропустили шайбы. Соперник владел инициативой за счет выигранной борьбы и реализовал свои моменты. Можно сказать, что в плане борьбы соперник нас сегодня переработал. Когда проигрываешь борьбу, то тратится много сил на отбор шайбы. После такого на третий период не хватит сил", - сказал Миронов РИА Новости.
"Сейчас у нас много эмоций после такого матча. Завтра с холодной головой проанализируем игру, разберем все минусы и возьмем все хорошее, что у нас было. Будем делать выводы к следующим играм, потому что у нас идет подготовка к плей-офф. Важно внутри коллектива сохранять хладнокровие и акцентировать внимание на работе, а не на эмоциях", - добавил хоккеист.