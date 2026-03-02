Рейтинг@Mail.ru
Капитан "Спартака" опроверг отсутствие контакта с Жамновым - РИА Новости Спорт, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
23:31 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/mironov-2078045749.html
Капитан "Спартака" опроверг отсутствие контакта с Жамновым
Капитан "Спартака" опроверг отсутствие контакта с Жамновым - РИА Новости Спорт, 02.03.2026
Капитан "Спартака" опроверг отсутствие контакта с Жамновым
Защитник московского хоккейного клуба "Спартак" Андрей Миронов сообщил РИА Новости, что главный тренер "красно-белых" Алексей Жамнов постоянно находится в... РИА Новости Спорт, 02.03.2026
2026-03-02T23:31:00+03:00
2026-03-02T23:31:00+03:00
хоккей
спорт
алексей жамнов
андрей миронов
александр барков
михаил мальцев
континентальная хоккейная лига (кхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/19/2057536800_0:0:3269:1839_1920x0_80_0_0_085153c580f39a2e5b81d44fa36e26d8.jpg
https://ria.ru/20260302/larionov-2078044958.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/19/2057536800_270:0:3001:2048_1920x0_80_0_0_8e3ae8ffc4899c55586a71a39fa6eb97.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, алексей жамнов, андрей миронов, александр барков, михаил мальцев, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Алексей Жамнов, Андрей Миронов, Александр Барков, Михаил Мальцев, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
Капитан "Спартака" опроверг отсутствие контакта с Жамновым

Капитан ХК "Спартак" Миронов заявил, что тренер Жамнов всегда находится на связи

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкАлексей Жамнов
Алексей Жамнов - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости, Андрей Сенченко. Защитник московского хоккейного клуба "Спартак" Андрей Миронов сообщил РИА Новости, что главный тренер "красно-белых" Алексей Жамнов постоянно находится в контакте с командой.
29 января "Спартак" объявил, что Жамнов по медицинским показаниям пропустит несколько матчей. Последний раз он руководил командой с тренерского мостика 25 января в матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против "Локомотива". Роль исполняющего обязанности главного тренера была передана Александру Баркову. Ранее "Матч ТВ" привел цитату форварда "Спартака" Михаила Мальцева о том, что Жамнов якобы не контактирует с игроками.
«
"Видимо, кто-то неправильно интерпретировал слова Миши Мальцева. Лично я и другие игроки команды с Алексеем Юрьевичем всегда находимся на связи, 24 на 7. И созваниваемся, и переписываемся. Мы всей командой очень поддерживаем Алексея Юрьевича, а он всегда поддерживает нас. Сегодня он был на матче, а также был в раздевалке с командой - как утром, так и после игры. И уже скоро ждем Алексея Юрьевича на лавке", - сказал Миронов.
Главный тренер ХК Торпедо Игорь Ларионов - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Ларионов попросил побыстрее начать пресс-конференцию из-за матча "Реала"
Вчера, 23:24
 
ХоккейСпортАлексей ЖамновАндрей МироновАлександр БарковМихаил МальцевКХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Сочи
    Спартак Москва
    2
    3
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Северсталь
    Локомотив
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    Автомобилист
    0
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    Авангард
    1
    4
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    Барыс
    7
    0
  • Футбол
    Завершен
    Пиза
    Болонья
    0
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Нэшвилл
    Детройт
    2
    4
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Хетафе
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Удинезе
    Фиорентина
    3
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала