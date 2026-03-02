Капитан "Спартака" опроверг отсутствие контакта с Жамновым

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости, Андрей Сенченко. Защитник московского хоккейного клуба "Спартак" Андрей Миронов сообщил РИА Новости, что главный тренер "красно-белых" Алексей Жамнов постоянно находится в контакте с командой.
29 января "Спартак" объявил, что Жамнов по медицинским показаниям пропустит несколько матчей. Последний раз он руководил командой с тренерского мостика 25 января в матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против "Локомотива". Роль исполняющего обязанности главного тренера была передана Александру Баркову. Ранее "Матч ТВ" привел цитату форварда "Спартака" Михаила Мальцева о том, что Жамнов якобы не контактирует с игроками.
«
"Видимо, кто-то неправильно интерпретировал слова Миши Мальцева. Лично я и другие игроки команды с Алексеем Юрьевичем всегда находимся на связи, 24 на 7. И созваниваемся, и переписываемся. Мы всей командой очень поддерживаем Алексея Юрьевича, а он всегда поддерживает нас. Сегодня он был на матче, а также был в раздевалке с командой - как утром, так и после игры. И уже скоро ждем Алексея Юрьевича на лавке", - сказал Миронов.