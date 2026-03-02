Миронов призвал Зеленского обратить внимание на политику США

"Поэтому не исключаю, что если нелегитимный продолжит саботаж, терпение американского хозяина лопнет и его просто выкинут с Банковой. Это в лучшем случае. В худшем - устроят ему "мученическую кончину", рука не дрогнет. Так что совет для него у меня один: беги, Зеля, беги!", - заключил он.