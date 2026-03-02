Рейтинг@Mail.ru
Миронов призвал Зеленского обратить внимание на политику США - РИА Новости, 02.03.2026
18:55 02.03.2026
Миронов призвал Зеленского обратить внимание на политику США
Миронов призвал Зеленского обратить внимание на политику США - РИА Новости, 02.03.2026
Миронов призвал Зеленского обратить внимание на политику США
Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов, комментируя в беседе с РИА Новости убийство верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, посоветовал...
в мире, сша, иран, венесуэла, сергей миронов, владимир зеленский, справедливая россия, али хаменеи, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Венесуэла, Сергей Миронов, Владимир Зеленский, Справедливая Россия, Али Хаменеи, Военная операция США и Израиля против Ирана
Миронов призвал Зеленского обратить внимание на политику США

Миронов: Зеленскому надо следить за политикой США по устранению неугодных

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов, комментируя в беседе с РИА Новости убийство верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, посоветовал Владимиру Зеленскому обратить внимание на политику США по устранению неугодных иностранных лидеров и бежать.
"Политика США по устранению неугодных иностранных лидеров может быть применена к украинскому диктатору Владимиру Зеленскому, если он продолжит препятствовать урегулированию конфликта", - считает Миронов.
Он подчеркнул, что решимость президента США Дональда Трампа достигать своих целей любым способом может иметь опасные последствия для Зеленского.
"Трамп не раз выражал неудовольствие тем, что Зеленский отбился от рук и пляшет под британскую дудку, отказываясь заключить мирную сделку. Сейчас, на фоне стремительных событий в Венесуэле и Иране, главарь киевского режима все больше становится для Трампа занозой в известном мест", - отметил Миронов.
"Поэтому не исключаю, что если нелегитимный продолжит саботаж, терпение американского хозяина лопнет и его просто выкинут с Банковой. Это в лучшем случае. В худшем - устроят ему "мученическую кончину", рука не дрогнет. Так что совет для него у меня один: беги, Зеля, беги!", - заключил он.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права.
А в начале января США января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Власти США заявили, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму".
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
В миреСШАИранВенесуэлаСергей МироновВладимир ЗеленскийСправедливая РоссияАли ХаменеиВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
