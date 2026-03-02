В Госдуме предложили повышать маткапитал за каждого следующего ребенка

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Помимо введения дифференцированной ставки по семейной ипотеке, также необходимо повышать материнский капитал за каждого следующего ребенка, заявил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко интернет-изданию " Помимо введения дифференцированной ставки по семейной ипотеке, также необходимо повышать материнский капитал за каждого следующего ребенка, заявил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко интернет-изданию " Газета.ru ".

"В России нужно повышать материнский капитал за каждого следующего ребенка", - сообщило издание, ссылаясь на слова Аксененко.

По его мнению, введение дифференцированной ставки по семейной ипотеке не приведет к повышению доступности жилья в России, и нужны другие меры. Например, повышение маткапитала и закрепление первоначального взноса по жилищному кредиту на уровне до 20%.

Депутат отметил, что, по словам премьер-министра Михаила Мишустина , на данный момент обсуждается, что ставка будет зависеть от количества детей в семье. Так, при рождении первого ребенка семья сможет рассчитывать на жилищный кредит по ставке в 10%, второго - 6%, третьего - 4%. Региональные различия пока что не обсуждались, но, по его мнению, разница может быть в сумме ипотеки: как и сейчас для Москвы Санкт-Петербурга она будет выше, чем для регионов.

Аксененко подчеркнул, что переход на дифференцированную ставку по семейной ипотеке обсуждается уже очень долго. По его мнению, это произойдет в ближайшее время.

Он также добавил, что на доступность жилья влияет не только процент по ипотеке, но и сумма первоначального взноса, и общий уровень инфляции, а также стоимость квадратных метров, а сейчас, когда первоначальный взнос на ипотеку составляет "от 20%", а по факту в среднем 40%, именно этот барьер становится непреодолимым для семей.

"Я уже неоднократно предлагал и продолжаю настаивать на том, что первоначальный взнос должен быть законодательно закреплен на уровне до 20%. То есть банк не может на свое усмотрение для кого-то поднимать эту планку до каких-то космических высот. Чтобы заключить саму сделку, семье сейчас нужно где-то взять огромную сумму, зачастую неподъемную. Да, часть ее можно погасить средствами маткапитала, но чаще всего его не хватает даже на половину взноса", - отметил депутат.

По его словам, из-за незначительного снижения ставки на часть ипотечных кредитов банки не уйдут внезапно в минус. К тому же в России меняется система выдачи семейных жилищных кредитов, и теперь можно на одну семью взять лишь одну льготную ипотеку, пояснил Аксененко.