18:38 02.03.2026
В Госдуме предложили повышать маткапитал за каждого следующего ребенка
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЖенщина с коляской
Женщина с коляской - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Женщина с коляской. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Помимо введения дифференцированной ставки по семейной ипотеке, также необходимо повышать материнский капитал за каждого следующего ребенка, заявил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко интернет-изданию "Газета.ru".
России нужно повышать материнский капитал за каждого следующего ребенка", - сообщило издание, ссылаясь на слова Аксененко.
По его мнению, введение дифференцированной ставки по семейной ипотеке не приведет к повышению доступности жилья в России, и нужны другие меры. Например, повышение маткапитала и закрепление первоначального взноса по жилищному кредиту на уровне до 20%.
Депутат отметил, что, по словам премьер-министра Михаила Мишустина, на данный момент обсуждается, что ставка будет зависеть от количества детей в семье. Так, при рождении первого ребенка семья сможет рассчитывать на жилищный кредит по ставке в 10%, второго - 6%, третьего - 4%. Региональные различия пока что не обсуждались, но, по его мнению, разница может быть в сумме ипотеки: как и сейчас для Москвы и Санкт-Петербурга она будет выше, чем для регионов.
Аксененко подчеркнул, что переход на дифференцированную ставку по семейной ипотеке обсуждается уже очень долго. По его мнению, это произойдет в ближайшее время.
Он также добавил, что на доступность жилья влияет не только процент по ипотеке, но и сумма первоначального взноса, и общий уровень инфляции, а также стоимость квадратных метров, а сейчас, когда первоначальный взнос на ипотеку составляет "от 20%", а по факту в среднем 40%, именно этот барьер становится непреодолимым для семей.
"Я уже неоднократно предлагал и продолжаю настаивать на том, что первоначальный взнос должен быть законодательно закреплен на уровне до 20%. То есть банк не может на свое усмотрение для кого-то поднимать эту планку до каких-то космических высот. Чтобы заключить саму сделку, семье сейчас нужно где-то взять огромную сумму, зачастую неподъемную. Да, часть ее можно погасить средствами маткапитала, но чаще всего его не хватает даже на половину взноса", - отметил депутат.
По его словам, из-за незначительного снижения ставки на часть ипотечных кредитов банки не уйдут внезапно в минус. К тому же в России меняется система выдачи семейных жилищных кредитов, и теперь можно на одну семью взять лишь одну льготную ипотеку, пояснил Аксененко.
"Боюсь, что та система, которая сейчас рассматривается, может сработать в обратную сторону. Сейчас у нас утверждена льготная ипотека по ставке 6% начиная с рождения первого ребенка. То есть у молодых семей сразу есть возможность купить жилье выгодно. А изменения предполагают, что для этих семей ставка повысится и станет уже 10%... Для тех семей, где ребенок второй, ничего не изменится, а для тех, где рождается третий, ипотека наконец становится "выгодной". Но ведь до третьего ребенка нужно родить и "поднять" первых двух", - подытожил Аксененко.
