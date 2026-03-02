Рейтинг@Mail.ru
Маск согласился с Дуровым, что ОАЭ безопаснее Европы
14:24 02.03.2026
Маск согласился с Дуровым, что ОАЭ безопаснее Европы
Американский предприниматель Илон Маск согласился с мнением основателя Telegram Павла Дурова и заявил, что Дубай и ОАЭ в целом безопаснее, чем многие места в... РИА Новости, 02.03.2026
Маск согласился с Дуровым, что ОАЭ безопаснее Европы

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск согласился с мнением основателя Telegram Павла Дурова и заявил, что Дубай и ОАЭ в целом безопаснее, чем многие места в Европе.
Ранее Дуров заявил, что неделю назад уехал из ОАЭ в Европу, отметив, что хотел бы туда вернуться из-за уровня преступности в европейских странах.
"Ни одна страна не идеальна, однако Дубай и ОАЭ в целом объективно безопаснее и управляются лучше, чем многие районы в Европе", - написал Маск в X в ответ на пост Дурова.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Дуров заявил, что уехал из Дубая, но хочет вернуться в ОАЭ
