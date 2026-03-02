Рейтинг@Mail.ru
Россия и КНР готовят документы по облегчению визового режима для машинистов - РИА Новости, 02.03.2026
17:51 02.03.2026
Россия и КНР готовят документы по облегчению визового режима для машинистов

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Россия и Китай готовят документы по облегчению визового режима для машинистов поездов, сообщили РИА Новости в Минтрансе РФ.
В рамках рабочей поездки министра транспорта РФ Андрея Никитина в Китай состоялась встреча с министром транспорта Лю Вэем. Стороны подтвердили намерение продолжать системное сотрудничество во всех ключевых направлениях транспорта. Кабмин сообщил по итогам встречи, что идет работа над упрощением визового режима для машинистов поездных бригад.
«
"Поднимался вопрос облегчения визового режима для машинистов поездных бригад на железнодорожном транспорте. Соответствующие документы уже готовятся", - рассказали в Минтрансе.
Кабмин напоминает, что объем перевозок грузов между Россией и Китаем по железной дороге в 2025 году вырос на 6,3% и составил 186,8 миллиона тонн.
Железнодорожные перевозки грузов между Россией и Китаем в 2025 году вышли на рекорд и составили свыше 186 миллионов тонн, сообщал вице-премьер РФ, председатель совета директоров РЖД Виталий Савельев.
Люди несут китайские национальные флаги - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Посол рассказал о привлекательности российских виз для граждан КНР
29 августа 2025, 09:55
 
РоссияКитайАндрей Никитин (политик)Виталий СавельевРЖДВ мире
 
 
