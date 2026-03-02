Россия и КНР готовят документы по облегчению визового режима для машинистов

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Россия и Китай готовят документы по облегчению визового режима для машинистов поездов, сообщили РИА Новости в Минтрансе РФ.

В рамках рабочей поездки министра транспорта РФ Андрея Никитина в Китай состоялась встреча с министром транспорта Лю Вэем. Стороны подтвердили намерение продолжать системное сотрудничество во всех ключевых направлениях транспорта. Кабмин сообщил по итогам встречи, что идет работа над упрощением визового режима для машинистов поездных бригад.

« "Поднимался вопрос облегчения визового режима для машинистов поездных бригад на железнодорожном транспорте. Соответствующие документы уже готовятся", - рассказали в Минтрансе.

Кабмин напоминает, что объем перевозок грузов между Россией и Китаем по железной дороге в 2025 году вырос на 6,3% и составил 186,8 миллиона тонн.