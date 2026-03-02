https://ria.ru/20260302/mashinisty-2077970616.html
Россия и КНР готовят документы по облегчению визового режима для машинистов
Россия и КНР готовят документы по облегчению визового режима для машинистов - РИА Новости, 02.03.2026
Россия и КНР готовят документы по облегчению визового режима для машинистов
Россия и Китай готовят документы по облегчению визового режима для машинистов поездов, сообщили РИА Новости в Минтрансе РФ. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T17:51:00+03:00
2026-03-02T17:51:00+03:00
2026-03-02T17:51:00+03:00
россия
китай
андрей никитин (политик)
виталий савельев
ржд
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584427968_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9614da8d323d1eb039012b5a8d80181b.jpg
https://ria.ru/20250829/posol-2038250862.html
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584427968_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_455fd877910cdf93b84a4b4c653573db.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, андрей никитин (политик), виталий савельев, ржд, в мире
Россия, Китай, Андрей Никитин (политик), Виталий Савельев, РЖД, В мире
Россия и КНР готовят документы по облегчению визового режима для машинистов
Минтранс: РФ и Китай обсуждают упрощение визового режима для машинистов поездов
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Россия и Китай готовят документы по облегчению визового режима для машинистов поездов, сообщили РИА Новости в Минтрансе РФ.
В рамках рабочей поездки министра транспорта РФ Андрея Никитина в Китай состоялась встреча с министром транспорта Лю Вэем. Стороны подтвердили намерение продолжать системное сотрудничество во всех ключевых направлениях транспорта. Кабмин сообщил по итогам встречи, что идет работа над упрощением визового режима для машинистов поездных бригад.
«
"Поднимался вопрос облегчения визового режима для машинистов поездных бригад на железнодорожном транспорте. Соответствующие документы уже готовятся", - рассказали в Минтрансе.
Кабмин напоминает, что объем перевозок грузов между Россией и Китаем по железной дороге в 2025 году вырос на 6,3% и составил 186,8 миллиона тонн.
Железнодорожные перевозки грузов между Россией и Китаем в 2025 году вышли на рекорд и составили свыше 186 миллионов тонн, сообщал вице-премьер РФ, председатель совета директоров РЖД Виталий Савельев.