Макрон анонсирован создание к 2036 году новой атомной подлодки

БРЮССЕЛЬ, 2 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в 2036 году на воду будет спущена новая высокотехнологичная французская многофункциональная современная атомная подлодка "Непобедимая".

"Сегодня я имею честь сообщить вам, что будущая подводная лодка будет плавать под французским флагом, называться "Непобедимая" и будет запущена в 2036 году", - сказал он, представляя новую ядерную доктрину страны.