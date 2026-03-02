Рейтинг@Mail.ru
18:40 02.03.2026
Макрон анонсирован создание к 2036 году новой атомной подлодки
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в 2036 году на воду будет спущена новая высокотехнологичная французская многофункциональная современная атомная... РИА Новости, 02.03.2026
Макрон анонсирован создание к 2036 году новой атомной подлодки

Макрон: новую французскую атомную подлодку спустят на воду в 2036 году

© REUTERS / LUDOVIC MARINПрезидент Франции Эммануэль Макрон
БРЮССЕЛЬ, 2 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в 2036 году на воду будет спущена новая высокотехнологичная французская многофункциональная современная атомная подлодка "Непобедимая".
"Сегодня я имею честь сообщить вам, что будущая подводная лодка будет плавать под французским флагом, называться "Непобедимая" и будет запущена в 2036 году", - сказал он, представляя новую ядерную доктрину страны.
По его словам, новая АПЛ будет из числа "непревзойденных по достижениям в области высоких технологий, эффективности и способности нанести удар в любую точку по нашим потенциальным противникам".
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Ядерная доктрина Франции будет независимой от НАТО, заявил Макрон
Вчера, 18:36
 
