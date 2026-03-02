"Локомотив" продлил победную серию в КХЛ до шести матчей

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Ярославский "Локомотив" на выезде в серии буллитов обыграл череповецкую "Северсталь" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
02 марта 2026 • начало в 19:00
Закончен (Б)
13:22 • Владислав Цицюра
(Daniil Kazulayev, Александр Скоренов)
19:11 • Александр Скоренов
(Yanni Kaldis, Адам Лишка)
15:24 • Артур Каюмов
03:36 • Байрон Фроуз
(Рихард Паник, Никита Кирьянов)
Встреча, прошедшая в Череповце, завершилась со счетом 3:2 (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу гостей. В составе победителей отличились Артур Каюмов (36-я минута) и Байрон Фрэз (44). Победный буллит реализовал Каюмов. У "Северстали" шайбы забросили Владислав Цицюра (14) и Александр Скоренов (60).
Железнодорожники вышли вперед в сезонной серии против "Северстали" - 3-2.
"Локомотив" (89 очков) лидирует в турнирной таблице Западной конференции. Команда одержала шестую победу подряд. "Северсталь" (81) располагается на третьем месте.
В следующем матче чемпионата "Локомотив" 4 марта на выезде сыграет против "Сочи", "Северсталь" 9 марта снова встретится с "Локомотивом", матч пройдет в Ярославле.