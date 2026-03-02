"Локомотив" продлил победную серию в КХЛ до шести матчей

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Ярославский "Локомотив" на выезде в серии буллитов обыграл череповецкую "Северсталь" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Железнодорожники вышли вперед в сезонной серии против "Северстали" - 3-2.

В следующем матче чемпионата "Локомотив" 4 марта на выезде сыграет против "Сочи", "Северсталь" 9 марта снова встретится с "Локомотивом", матч пройдет в Ярославле.