"Локомотив" продлил победную серию в КХЛ до шести матчей
21:28 02.03.2026
"Локомотив" продлил победную серию в КХЛ до шести матчей
"Локомотив" продлил победную серию в КХЛ до шести матчей
Ярославский "Локомотив" на выезде в серии буллитов обыграл череповецкую "Северсталь" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 02.03.2026
РИА Новости Спорт
2026
Новости
РИА Новости Спорт
спорт, артур каюмов, александр скоренов, локомотив (ярославль), северсталь, континентальная хоккейная лига (кхл)
"Локомотив" продлил победную серию в КХЛ до шести матчей

"Локомотив" обыграл "Северсталь" и продлил победную серию в КХЛ до шести матчей

Хоккей. КХЛ. Финал. Матч "Металлург Мг" - "Локомотив"
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Ярославский "Локомотив" на выезде в серии буллитов обыграл череповецкую "Северсталь" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая в Череповце, завершилась со счетом 3:2 (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу гостей. В составе победителей отличились Артур Каюмов (36-я минута) и Байрон Фрэз (44). Победный буллит реализовал Каюмов. У "Северстали" шайбы забросили Владислав Цицюра (14) и Александр Скоренов (60).
Железнодорожники вышли вперед в сезонной серии против "Северстали" - 3-2.
"Локомотив" (89 очков) лидирует в турнирной таблице Западной конференции. Команда одержала шестую победу подряд. "Северсталь" (81) располагается на третьем месте.
В следующем матче чемпионата "Локомотив" 4 марта на выезде сыграет против "Сочи", "Северсталь" 9 марта снова встретится с "Локомотивом", матч пройдет в Ярославле.
Хоккей Спорт Артур Каюмов Александр Скоренов Локомотив (Ярославль) Северсталь КХЛ 2025-2026
 
