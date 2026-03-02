Ликсутов: 75 студентов опорного вуза ОЭЗ Москвы прошли стажировку в Китае

МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Уже 75 студентов опорного вуза ОЭЗ "Технополис Москва" НИУ МИЭТ прошли стажировки в ведущих институтах Китая, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По его словам, студенты воспользовались возможностью программы академического обмена с Пекинским политехническим институтом, Нанкинским университетом науки и технологий и Шанхайским университетом электроэнергетики.

"Мощная научная и промышленная база столицы, созданная при поддержке города под руководством мэра Москвы Сергея Собянина, современная инфраструктура и высокий уровень квалификации специалистов вызывают стойкий интерес китайских партнеров. Так, опорный вуз ОЭЗ Москвы – НИУ МИЭТ – активно развивает двусторонние отношения с тремя ведущими китайскими университетами. Там прошли стажировку уже 75 студентов, в том числе 21 учащийся – в 2025 году", – приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

Так, программа обмена действует с 2023 года. В ней принимают участие студенты с направлений "Информатика и вычислительная техника", "Конструирование и технология электронных средств", "Программная инженерия" и "Управление в технических системах". Опорный вуз ОЭЗ Москвы планирует запуск программ "двойных дипломов" с ведущими вузами КНР. Это позволит студентам получать два полноценных документа о высшем образовании – российский и китайский.

Также в рамках двусторонних отношений на базе кафедры телекоммуникационных систем НИУ МИЭТ скоро откроется международная лаборатория интегральных схем и микросистем, которую создали совместно с Сианьским университетом электронной науки и техники.

Кроме того, важную роль в программе сотрудничества с Китайской Народной Республикой играет "Базовый центр подготовки кадров для микроэлектроники" НИУ МИЭТ. Он организовывает зарубежные стажировки для сотрудников вузов и микроэлектронных предприятий со всей России. Например, в 2024-2025 годах российские специалисты проходили программу повышения квалификации в области фотоники и микроэлектроники в ключевых технологических и научных кластерах Шанхая, Нанкина, Ухани и Шэньчжэня.