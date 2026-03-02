Рейтинг@Mail.ru
Ликсутов: 75 студентов опорного вуза ОЭЗ Москвы прошли стажировку в Китае
14:00 02.03.2026
Ликсутов: 75 студентов опорного вуза ОЭЗ Москвы прошли стажировку в Китае
москва, максим ликсутов , твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Ликсутов: 75 студентов опорного вуза ОЭЗ Москвы прошли стажировку в Китае

МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Уже 75 студентов опорного вуза ОЭЗ "Технополис Москва" НИУ МИЭТ прошли стажировки в ведущих институтах Китая, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
По его словам, студенты воспользовались возможностью программы академического обмена с Пекинским политехническим институтом, Нанкинским университетом науки и технологий и Шанхайским университетом электроэнергетики.
"Мощная научная и промышленная база столицы, созданная при поддержке города под руководством мэра Москвы Сергея Собянина, современная инфраструктура и высокий уровень квалификации специалистов вызывают стойкий интерес китайских партнеров. Так, опорный вуз ОЭЗ Москвы – НИУ МИЭТ – активно развивает двусторонние отношения с тремя ведущими китайскими университетами. Там прошли стажировку уже 75 студентов, в том числе 21 учащийся – в 2025 году", – приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.
Так, программа обмена действует с 2023 года. В ней принимают участие студенты с направлений "Информатика и вычислительная техника", "Конструирование и технология электронных средств", "Программная инженерия" и "Управление в технических системах". Опорный вуз ОЭЗ Москвы планирует запуск программ "двойных дипломов" с ведущими вузами КНР. Это позволит студентам получать два полноценных документа о высшем образовании – российский и китайский.
Также в рамках двусторонних отношений на базе кафедры телекоммуникационных систем НИУ МИЭТ скоро откроется международная лаборатория интегральных схем и микросистем, которую создали совместно с Сианьским университетом электронной науки и техники.
Кроме того, важную роль в программе сотрудничества с Китайской Народной Республикой играет "Базовый центр подготовки кадров для микроэлектроники" НИУ МИЭТ. Он организовывает зарубежные стажировки для сотрудников вузов и микроэлектронных предприятий со всей России. Например, в 2024-2025 годах российские специалисты проходили программу повышения квалификации в области фотоники и микроэлектроники в ключевых технологических и научных кластерах Шанхая, Нанкина, Ухани и Шэньчжэня.
ОЭЗ "Технополис Москва" в этом году отмечает 20-летний юбилей со дня основания. За два десятилетия проект трансформировался из стартовой площадки для инновационных проектов в ключевой хаб отечественной промышленности и центр притяжения для компаний, определяющих технологический суверенитет страны. На данный момент на 10 площадках ОЭЗ "Технополис Москва" общей площадью 392 гектаров локализовано производство свыше 200 высокотехнологичных предприятий, которые представляют такие стратегические направления, как микроэлектроника, приборостроение, биомедицина, IT и робототехника. Также количество созданных высококвалифицированных рабочих мест составляет 30 тысяч.
 
