"Кузбасс" вышел в полуфинал ЧР по бенди после техпоражения "Старта"

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации хоккея с мячом России засчитал техническое поражение нижегородскому "Старту" в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф чемпионата страны против кемеровского "Кузбасса", сообщается в Telegram-канале организации.

Встреча, запланированная на 1 марта в Нижнем Новгороде, была отменена из-за неудовлетворительного состояния льда.

« "КДК рассмотрел отмену третьего матча серии 1/4 финала плей-офф в Нижнем Новгороде из-за неудовлетворительного состояния ледового поля. "Кузбассу" присуждена техническая победа, которая стала для кемеровчан третьей в серии", - уточняется в заявлении.

Помимо этого, на "Старт" наложен денежный штраф в размере 100 тысяч рублей.