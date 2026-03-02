https://ria.ru/20260302/kuzbass-2077999129.html
"Кузбасс" вышел в полуфинал ЧР по бенди после техпоражения "Старта"
"Кузбасс" вышел в полуфинал ЧР по бенди после техпоражения "Старта" - РИА Новости Спорт, 02.03.2026
"Кузбасс" вышел в полуфинал ЧР по бенди после техпоражения "Старта"
Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации хоккея с мячом России засчитал техническое поражение нижегородскому "Старту" в третьем матче четвертьфинальной серии РИА Новости Спорт, 02.03.2026
2026-03-02T19:14:00+03:00
2026-03-02T19:14:00+03:00
2026-03-02T19:14:00+03:00
спорт
чемпионат россии по хоккею с мячом
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/15/1602205705_0:100:1312:838_1920x0_80_0_0_a43471d2e820d3591d4fdc5d96e13c1e.jpg
https://ria.ru/20260301/bendi-2077648067.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/15/1602205705_195:0:1312:838_1920x0_80_0_0_25aa7eae05dd5fcfa930065f3b62c8c3.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, чемпионат россии по хоккею с мячом
Спорт, Чемпионат России по хоккею с мячом
"Кузбасс" вышел в полуфинал ЧР по бенди после техпоражения "Старта"
"Кузбасс" вышел в полуфинал ЧР по бенди после присуждения техпоражения "Старту"
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации хоккея с мячом России засчитал техническое поражение нижегородскому "Старту" в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф чемпионата страны против кемеровского "Кузбасса", сообщается в Telegram-канале организации.
Встреча, запланированная на 1 марта в Нижнем Новгороде, была отменена из-за неудовлетворительного состояния льда.
«
"КДК рассмотрел отмену третьего матча серии 1/4 финала плей-офф в Нижнем Новгороде из-за неудовлетворительного состояния ледового поля. "Кузбассу" присуждена техническая победа, которая стала для кемеровчан третьей в серии", - уточняется в заявлении.
Помимо этого, на "Старт" наложен денежный штраф в размере 100 тысяч рублей.
Ранее "Кузбасс" выиграл первые два матча серии, прошедших в Кемерове. В полуфинале действующие победители чемпионата России встретятся с московским "Динамо".