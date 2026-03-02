Рейтинг@Mail.ru
"Кузбасс" вышел в полуфинал ЧР по бенди после техпоражения "Старта"
19:14 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/kuzbass-2077999129.html
"Кузбасс" вышел в полуфинал ЧР по бенди после техпоражения "Старта"
"Кузбасс" вышел в полуфинал ЧР по бенди после техпоражения "Старта" - РИА Новости Спорт, 02.03.2026
"Кузбасс" вышел в полуфинал ЧР по бенди после техпоражения "Старта"
Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации хоккея с мячом России засчитал техническое поражение нижегородскому "Старту" в третьем матче четвертьфинальной серии РИА Новости Спорт, 02.03.2026
2026-03-02T19:14:00+03:00
2026-03-02T19:14:00+03:00
спорт
чемпионат россии по хоккею с мячом
https://ria.ru/20260301/bendi-2077648067.html
спорт, чемпионат россии по хоккею с мячом
Спорт, Чемпионат России по хоккею с мячом
"Кузбасс" вышел в полуфинал ЧР по бенди после техпоражения "Старта"

"Кузбасс" вышел в полуфинал ЧР по бенди после присуждения техпоражения "Старту"

Хоккей с мячом
Хоккей с мячом - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации хоккея с мячом России засчитал техническое поражение нижегородскому "Старту" в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф чемпионата страны против кемеровского "Кузбасса", сообщается в Telegram-канале организации.
Встреча, запланированная на 1 марта в Нижнем Новгороде, была отменена из-за неудовлетворительного состояния льда.
«
"КДК рассмотрел отмену третьего матча серии 1/4 финала плей-офф в Нижнем Новгороде из-за неудовлетворительного состояния ледового поля. "Кузбассу" присуждена техническая победа, которая стала для кемеровчан третьей в серии", - уточняется в заявлении.
Помимо этого, на "Старт" наложен денежный штраф в размере 100 тысяч рублей.
Ранее "Кузбасс" выиграл первые два матча серии, прошедших в Кемерове. В полуфинале действующие победители чемпионата России встретятся с московским "Динамо".
Матч-центр
 
