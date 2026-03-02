В Кузбассе директора ДРСУ осудили за стрельбу в правоохранителей

КЕМЕРОВО, 2 мар – РИА Новости. Директор Новокузнецкого дорожного ремонтно-строительного управления получил 8 лет колонии за то, что стрелял в правоохранителей и понятых, прибывших к нему с обыском, и ранил троих человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК и прокуратуры региона.

"Установлено, что 20 апреля 2023 года в утреннее время следователь территориального следственного отдела регионального управления СК России в сопровождении двух сотрудников ОМОНа и УФСБ России по Кемеровской области …и двух понятых прибыли в частное домовладение, расположенное в Новокузнецком районе , для производства следственных действий. Желая воспрепятствовать законной деятельности сотрудников правоохранительных органов, осужденный произвел в их сторону не менее 4 выстрелов из имеющегося у него огнестрельного оружия", – говорится в сообщении СУСК.

Как добавили в прокуратуре, двум сотрудникам правоохранительных органов и понятому причинены телесные повреждения. Директора ДРСУ удалось обезвредить и задержать. Мужчина был арестован, суд признал его виновным по ч. 4 ст. 296 УК РФ (угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования), ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 318 УК РФ (покушение на применение насилия в отношении представителя власти).

Ведомства не называют имени фигуранта, в правоохранительных органах РИА Новости уточнили, что, речь идет о Григории Макаревиче.

По данным прокуратуры, осужденный вину не признал.

"С учетом позиции государственного обвинителя, тяжести и общественной опасности содеянного суд назначил виновному наказание в виде реального лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима и конфискацией предмета преступления – ружья в доход государства", - сказали.