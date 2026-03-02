Рейтинг@Mail.ru
В Кузбассе директора ДРСУ осудили за стрельбу в правоохранителей - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:44 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/kuzbass-2077841346.html
В Кузбассе директора ДРСУ осудили за стрельбу в правоохранителей
В Кузбассе директора ДРСУ осудили за стрельбу в правоохранителей - РИА Новости, 02.03.2026
В Кузбассе директора ДРСУ осудили за стрельбу в правоохранителей
Директор Новокузнецкого дорожного ремонтно-строительного управления получил 8 лет колонии за то, что стрелял в правоохранителей и понятых, прибывших к нему с... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T11:44:00+03:00
2026-03-02T11:44:00+03:00
происшествия
россия
кемеровская область
новокузнецкий район
следственный комитет россии (ск рф)
омон россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/57/1561865758_0:74:3067:1799_1920x0_80_0_0_bf5d749b15560f31a3ba9cc841eda12e.jpg
https://ria.ru/20260225/dagestan-2076723744.html
https://ria.ru/20260226/cheboksary-2076824118.html
россия
кемеровская область
новокузнецкий район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/57/1561865758_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_74ca336b88d05e7fc12955454dfe0902.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, кемеровская область, новокузнецкий район, следственный комитет россии (ск рф), омон россии
Происшествия, Россия, Кемеровская область, Новокузнецкий район, Следственный комитет России (СК РФ), ОМОН России
В Кузбассе директора ДРСУ осудили за стрельбу в правоохранителей

РИА Новости: директор ДРСУ в Кузбассе получил 8 лет за стрельбу в понятых

© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Наручники . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КЕМЕРОВО, 2 мар – РИА Новости. Директор Новокузнецкого дорожного ремонтно-строительного управления получил 8 лет колонии за то, что стрелял в правоохранителей и понятых, прибывших к нему с обыском, и ранил троих человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК и прокуратуры региона.
"Установлено, что 20 апреля 2023 года в утреннее время следователь территориального следственного отдела регионального управления СК России в сопровождении двух сотрудников ОМОНа и УФСБ России по Кемеровской области…и двух понятых прибыли в частное домовладение, расположенное в Новокузнецком районе, для производства следственных действий. Желая воспрепятствовать законной деятельности сотрудников правоохранительных органов, осужденный произвел в их сторону не менее 4 выстрелов из имеющегося у него огнестрельного оружия", – говорится в сообщении СУСК.
Суд - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
В Дагестане жительницу осудили на восемь лет за помощь террористам в Сирии
25 февраля, 18:43
Как добавили в прокуратуре, двум сотрудникам правоохранительных органов и понятому причинены телесные повреждения. Директора ДРСУ удалось обезвредить и задержать. Мужчина был арестован, суд признал его виновным по ч. 4 ст. 296 УК РФ (угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования), ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 318 УК РФ (покушение на применение насилия в отношении представителя власти).
Ведомства не называют имени фигуранта, в правоохранительных органах РИА Новости уточнили, что, речь идет о Григории Макаревиче.
По данным прокуратуры, осужденный вину не признал.
"С учетом позиции государственного обвинителя, тяжести и общественной опасности содеянного суд назначил виновному наказание в виде реального лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима и конфискацией предмета преступления – ружья в доход государства", - сказали.
В прокуратуре отметили, что также суд удовлетворил исковые требования потерпевших о взыскании с осужденного компенсации причиненного морального вреда. Он должен выплатить каждому пострадавшему по 200 тысяч рублей.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
В Чебоксарах задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе в подъезде
26 февраля, 10:41
 
ПроисшествияРоссияКемеровская областьНовокузнецкий районСледственный комитет России (СК РФ)ОМОН России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала