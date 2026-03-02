https://ria.ru/20260302/kuveyt-2077776393.html
Сирены воздушной тревоги сработали в Кувейте, сообщает Al-Jazeera
Сирены воздушной тревоги сработали в Кувейте, сообщает Al-Jazeera - РИА Новости, 02.03.2026
Сирены воздушной тревоги сработали в Кувейте, сообщает Al-Jazeera
Сирены воздушной тревоги сработали в разных районах Кувейта в понедельник утром, сообщает телеканал Al-Jazeera со ссылкой на собственные корреспондентов. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T06:12:00+03:00
2026-03-02T06:12:00+03:00
2026-03-02T06:12:00+03:00
в мире
сша
иран
кувейт
государственный департамент сша
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077415905_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_9853119ddd2672ddfdf2dc42d2fc5895.jpg
https://ria.ru/20260302/smena-2077776244.html
https://ria.ru/20260302/bazy-2077775261.html
сша
иран
кувейт
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077415905_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_766b1de65d6a6c25206c3bc90184020f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, иран, кувейт, государственный департамент сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Кувейт, Государственный департамент США, Военная операция США и Израиля против Ирана
Сирены воздушной тревоги сработали в Кувейте, сообщает Al-Jazeera
Al-Jazeera: сирены воздушной тревоги сработали в Кувейте