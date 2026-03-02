Рейтинг@Mail.ru
Сирены воздушной тревоги сработали в Кувейте, сообщает Al-Jazeera - РИА Новости, 02.03.2026
06:12 02.03.2026
Сирены воздушной тревоги сработали в Кувейте, сообщает Al-Jazeera
Сирены воздушной тревоги сработали в разных районах Кувейта в понедельник утром, сообщает телеканал Al-Jazeera со ссылкой на собственные корреспондентов. РИА Новости, 02.03.2026
в мире
сша
иран
кувейт
государственный департамент сша
военная операция сша и израиля против ирана
сша
иран
кувейт
© REUTERS / Stephanie McGeheeКувейт
© REUTERS / Stephanie McGehee
Кувейт. Архивное фото
БЕЙРУТ, 2 мар - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги сработали в разных районах Кувейта в понедельник утром, сообщает телеканал Al-Jazeera со ссылкой на собственные корреспондентов.
"Сирены воздушной тревоги сработали в понедельник утром в разных районах Кувейта", - передает телеканал.
Ранее CNN сообщило, что трое военных США в Кувейте погибли в результате атаки иранского беспилотника. Госдеп США, в свою очередь, на фоне операции США и Израиля против Ирана и ответных действий ИРИ призвал американцев пересмотреть планы по поездке в Кувейт из-за угрозы вооруженного конфликта.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
