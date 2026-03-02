Госдеп США заявил об угрозе вооруженного конфликта в Кувейте

НЬЮ-ЙОРК, 2 мар – РИА Новости. Госдеп США на фоне операции США и Израиля против Ирана и ответных действий ИРИ призвал американцев пересмотреть планы по поездке в Кувейт из-за угрозы вооруженного конфликта.