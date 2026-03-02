Госдеп США заявил об угрозе вооруженного конфликта в Кувейте

НЬЮ-ЙОРК, 2 мар – РИА Новости. Госдеп США на фоне операции США и Израиля против Ирана и ответных действий ИРИ призвал американцев пересмотреть планы по поездке в Кувейт из-за угрозы вооруженного конфликта.
"Пересмотрите необходимость поездки в Кувейт в связи с угрозой вооружённого конфликта", – говорится в сообщении.
ПВО Кувейта поразила несколько целей
Вчера, 12:53
Госдеп также санкционировал выезд из страны госслужащим, чья работа не связана с критически важными функциям, и их семьям.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.