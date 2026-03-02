https://ria.ru/20260302/kuvejt-2077897711.html
Над Кувейтом сбили три американских истребителя
Три американских истребителя F-15E были сбиты 1 марта над Кувейтом дружественным огнем, сообщило в понедельник Центральное командование США. РИА Новости, 02.03.2026
Над Кувейтом дружественным огнем сбили три американских истребителя F-15E