https://ria.ru/20260302/kultura-2077884423.html
Глава издательства заявил о росте популярности русской культуры у молодежи
Глава издательства заявил о росте популярности русской культуры у молодежи - РИА Новости, 02.03.2026
Глава издательства заявил о росте популярности русской культуры у молодежи
Русская культура становится популярной у молодежи, сказал РИА Новости в пятницу руководитель издательства "Наука" Михаил Фомин. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T13:40:00+03:00
2026-03-02T13:40:00+03:00
2026-03-02T13:40:00+03:00
религия
религия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152147/46/1521474629_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2028ee54d4823ca1aef87672ed79b797.jpg
https://ria.ru/20260302/post-2077777508.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152147/46/1521474629_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_84ddd70ee75234939dc5e0ffa3fa3601.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
религия
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Русская культура становится популярной у молодежи, сказал РИА Новости в пятницу руководитель издательства "Наука" Михаил Фомин.
"Наследие мастеров древнерусской иконописи Владимиро-Суздальской земли оказывает большое влияние на иллюстративный ряд современной литературы, это вызывает у читателя огромный интерес не только к выпущенным книгам, но и к родным традициям и народной истории. Можно с уверенностью сказать, что читатель вновь обращается к своим истокам и наша культура вновь становится популярной, в первую очередь у детей", – сказал он после презентации нового издания сказки "Конек-горбунок".
Книга, представленная в пятницу, иллюстрирована художником из Мстёры Владимиром Немовым, рассказал он.
"Иллюстрации Немова – это особое живое соединение древней истории русского народа с современным видением", – добавил Фомин.