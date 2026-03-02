Рейтинг@Mail.ru
Глава издательства заявил о росте популярности русской культуры у молодежи
13:40 02.03.2026
Глава издательства заявил о росте популярности русской культуры у молодежи
Глава издательства заявил о росте популярности русской культуры у молодежи
Русская культура становится популярной у молодежи, сказал РИА Новости в пятницу руководитель издательства "Наука" Михаил Фомин. РИА Новости, 02.03.2026
2026
религия
Глава издательства заявил о росте популярности русской культуры у молодежи

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Русская культура становится популярной у молодежи, сказал РИА Новости в пятницу руководитель издательства "Наука" Михаил Фомин.
"Наследие мастеров древнерусской иконописи Владимиро-Суздальской земли оказывает большое влияние на иллюстративный ряд современной литературы, это вызывает у читателя огромный интерес не только к выпущенным книгам, но и к родным традициям и народной истории. Можно с уверенностью сказать, что читатель вновь обращается к своим истокам и наша культура вновь становится популярной, в первую очередь у детей", – сказал он после презентации нового издания сказки "Конек-горбунок".
Книга, представленная в пятницу, иллюстрирована художником из Мстёры Владимиром Немовым, рассказал он.
"Иллюстрации Немова – это особое живое соединение древней истории русского народа с современным видением", – добавил Фомин.
