Армия России установила контроль над Круглым в Харьковской области
Армия России установила контроль над населенным пунктом Круглое Харьковской области, сообщило в понедельник министерство обороны РФ. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T12:11:00+03:00
2026-03-02T12:11:00+03:00
2026-03-02T12:46:00+03:00
россия
харьковская область
