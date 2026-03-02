Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали городскую больницу в Кременной в ЛНР
Специальная военная операция на Украине
 
10:54 02.03.2026
ВСУ атаковали городскую больницу в Кременной в ЛНР
ВСУ атаковали городскую больницу в Кременной в ЛНР
специальная военная операция на украине
происшествия
кременная
луганская народная республика
вооруженные силы украины
кременная
луганская народная республика
ВСУ атаковали городскую больницу в Кременной в ЛНР

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Дрон ВСУ атаковал городскую больницу в Кременной, здание повреждено, жертв и пострадавших нет, сообщает Telegram-канал правительства ЛНР со ссылкой на министра здравоохранения республики Наталию Пащенко.
"В Кременной дрон ВСУ ударил по городской больнице... Повреждена часть крыши, выбиты стекла в лаборатории, кабинете ЭКГ и на лестничных пролётах. Жертв и пострадавших удалось избежать", - говорится в сообщении.
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Москалькова рассказала о нежелании Украины принимать спасенных граждан
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКременнаяЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
