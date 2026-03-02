https://ria.ru/20260302/kremennaya-2077816666.html
ВСУ атаковали городскую больницу в Кременной в ЛНР
ВСУ атаковали городскую больницу в Кременной в ЛНР - РИА Новости, 02.03.2026
ВСУ атаковали городскую больницу в Кременной в ЛНР
Дрон ВСУ атаковал городскую больницу в Кременной, здание повреждено, жертв и пострадавших нет, сообщает Telegram-канал правительства ЛНР со ссылкой на министра... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T10:54:00+03:00
2026-03-02T10:54:00+03:00
2026-03-02T10:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
кременная
луганская народная республика
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983827906_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_238c9bda0d82300072e901acb60c8bea.jpg
https://ria.ru/20260302/moskalkova-2077811776.html
кременная
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983827906_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c4a1dabccef15d6cc08168699c8b957b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кременная, луганская народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Кременная, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВСУ атаковали городскую больницу в Кременной в ЛНР
Дрон ВСУ атаковал больницу в Кременной в ЛНР