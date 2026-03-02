В Красноярске муж и жена устроили поножовщину из-за спора

КРАСНОЯРСК, 2 мар - РИА Новости. Муж и жена из Красноярска, находящиеся в бракоразводном процессе, напали друг на друга с ножами из-за споров о разделе имущества, женщина скончалась, сообщили журналистам в республиканском главка СК РФ.

По данным ведомства, 27 февраля женщина пришла в квартиру к своему супругу, с которым находилась в стадии развода. Они обсуждали раздел имущества, возник конфликт, в ходе которого они нанесли друг другу ножевые ранения. Жена, которой было 38 лет, погибла на месте происшествия. Муж также получил травмы и был доставлен в больницу.