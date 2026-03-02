https://ria.ru/20260302/krasnojarsk-2077845256.html
В Красноярске муж и жена устроили поножовщину из-за спора
В Красноярске муж и жена устроили поножовщину из-за спора - РИА Новости, 02.03.2026
В Красноярске муж и жена устроили поножовщину из-за спора
Муж и жена из Красноярска, находящиеся в бракоразводном процессе, напали друг на друга с ножами из-за споров о разделе имущества, женщина скончалась, сообщили... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T11:57:00+03:00
2026-03-02T11:57:00+03:00
2026-03-02T11:57:00+03:00
происшествия
красноярск
россия
ленинский район
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:85:1200:760_1920x0_80_0_0_e87e07296a9f426f81886f6cbb220f01.jpg
https://ria.ru/20260202/peterburg-2071662434.html
красноярск
россия
ленинский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_38:0:1162:843_1920x0_80_0_0_1423998e373ddd8b3315aedae0414ddb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярск, россия, ленинский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярск, Россия, Ленинский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Красноярске муж и жена устроили поножовщину из-за спора
В Красноярске муж и жена напали друг на друга из-за споров о разделе имущества
КРАСНОЯРСК, 2 мар - РИА Новости. Муж и жена из Красноярска, находящиеся в бракоразводном процессе, напали друг на друга с ножами из-за споров о разделе имущества, женщина скончалась, сообщили журналистам в республиканском главка СК РФ.
По данным ведомства, 27 февраля женщина пришла в квартиру к своему супругу, с которым находилась в стадии развода. Они обсуждали раздел имущества, возник конфликт, в ходе которого они нанесли друг другу ножевые ранения. Жена, которой было 38 лет, погибла на месте происшествия. Муж также получил травмы и был доставлен в больницу.
"По данному факту следственным отделом по Ленинскому району
города Красноярска
ГСУ СК России
по Красноярскому краю
и республике Хакасия
возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего жителя Красноярска. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьей 105 УК РФ "убийство", - говорится в сообщении
.
В ведомстве уточняют, что по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, также назначен ряд судебных экспертиз.