В Красноярске муж и жена устроили поножовщину из-за спора
11:57 02.03.2026
В Красноярске муж и жена устроили поножовщину из-за спора
В Красноярске муж и жена устроили поножовщину из-за спора - РИА Новости, 02.03.2026
В Красноярске муж и жена устроили поножовщину из-за спора
Муж и жена из Красноярска, находящиеся в бракоразводном процессе, напали друг на друга с ножами из-за споров о разделе имущества, женщина скончалась, сообщили... РИА Новости, 02.03.2026
В Красноярске муж и жена устроили поножовщину из-за спора

В Красноярске муж и жена напали друг на друга из-за споров о разделе имущества

© Фото : СК РоссииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© Фото : СК России
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 2 мар - РИА Новости. Муж и жена из Красноярска, находящиеся в бракоразводном процессе, напали друг на друга с ножами из-за споров о разделе имущества, женщина скончалась, сообщили журналистам в республиканском главка СК РФ.
По данным ведомства, 27 февраля женщина пришла в квартиру к своему супругу, с которым находилась в стадии развода. Они обсуждали раздел имущества, возник конфликт, в ходе которого они нанесли друг другу ножевые ранения. Жена, которой было 38 лет, погибла на месте происшествия. Муж также получил травмы и был доставлен в больницу.
"По данному факту следственным отделом по Ленинскому району города Красноярска ГСУ СК России по Красноярскому краю и республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего жителя Красноярска. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьей 105 УК РФ "убийство", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточняют, что по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, также назначен ряд судебных экспертиз.
Сотрудник СК на месте убийства - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
В Петербурге муж застрелил жену из ружья, а затем покончил с собой
2 февраля, 11:27
 
