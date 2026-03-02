https://ria.ru/20260302/krasnoarmeysk-2077812482.html
Пленный: командиры ВСУ отправляли военных туда, где они умирали ни за что
Пленный: командиры ВСУ отправляли военных туда, где они умирали ни за что
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости.
Украинский военнослужащий Богдан Крысак, сдавшийся в плен подразделениям российской группировки войск "Центр" на красноармейском направлении, рассказал
, что командование ВСУ отправляет своих подчинённых на такие задачи, откуда заведомо не сможет их вернуть.
"И вот последний раз, когда я пошел на Покровск (украинское название Красноармейска
- ред.)… зачем отправлять 8-9 человек на этот Покровск, если они знают, что уже не вернут пацанов назад. Отдайте Покровск, делайте себе защиту подальше. Нет, вот так сунуть по два человека, и так пацаны умирают. Ну просто ни за что", - заявил Крысак Минобороны РФ.
Украинец был мобилизован в 2023 году, 425-й штурмовой полк "Скала" ВСУ
, куда он попал, Крысак назвал "шарашкиной конторой" и пожаловался на то, что ему "автомат не вписывали" в военный билет.
Пленный рассказал, как с сослуживцами не смог доехать до Красноармейска на мотоциклах, технику они бросили в Гришино. Во время перехода провизию им доставляли один раз в пять дней, причём не полноценный рацион, а канадские сухпайки, где "поесть нечего", отметил Крысак.
"Такое решение (сдаться в плен - ред.) приняли - и все вышло отлично. Мы одну ночь переночевали у одних, командира взвода. Хорошо поели, чаем, макарошки, пюре с тушенкой. И я рад, что так вышло, и я остался жив. Война вообще никому не нужна. Я не понимаю, за что мы боремся, не имеет смысла тут бороться", - добавил он.
Кроме того, МО РФ опубликовало кадры сдачи Крысяка в плен. На них видно, как украинский военнослужащий вылезает из развалин без оружия и обмундирования, заводит руки за голову и встает на колени.