Посол Корчунов: страны НАТО стремительно ведут милитаризацию Арктики

Россия не угрожает кому-либо в Арктике и стремится поддерживать в регионе мир, однако страны НАТО стремительно нарастили там свое военное присутствие за последние годы, рассказал российский посол в Норвегии Николай Корчунов. В интервью РИА Новости дипломат назвал главный итог кризиса вокруг Гренландии, оценил потенциал сотрудничества РФ и США в Арктике и подчеркнул, что России есть, чем ответить на угрозы НАТО ее стратегическим морским коммуникациям.

– Двадцать восьмого февраля в России отметили День Арктики. Ряд экспертов полагает, что Россия, США и Китай вступили в борьбу за этот регион, так ли это?

– Отмечаем обострившиеся в последнее время противоречия по вопросам арктической повестки, включая территориальную проблематику, между арктическими странами НАТО, а также усиливающееся стремление укрепить свою роль в северных широтах со стороны внерегиональных членов блока, в том числе Великобритании, Германии, Нидерландов и Франции, которые привносят туда напряженность и элементы противостояния, что не соответствует традиционному для региона духу сотрудничества.

Повысил свое внимание к Арктике Евросоюз, недавно анонсировавший подготовку новой "арктической стратегии", в работе над которой прослеживается усилившийся интерес к природным ресурсам региона, в особенности Гренландии.

Для ЕС, большинство стран-членов которого не обладают значительными запасами углеводородов и критически важных минералов, Гренландия, по всей видимости, по-прежнему представляется все еще колониальным образованием и перспективной территорией для восполнения недостающих природных ресурсов. Этим в целом объясняется попытка усиления военного присутствия на острове, в том числе с явным прицелом на обеспечение экономических интересов. Такой проявившийся в свое время утилитарный подход стран-членов НАТО к этому региону не может не вызывать озабоченности за судьбу региона и его коренных народов.

Что касается Китая, то, как и США, эта страна имеет глобальные интересы практически во всех регионах мира, при этом, в отличие от западных государств, ориентируясь на принципы равноправного партнерства, а не вражды. С учетом значительной роли Китая в вопросах устойчивого развития, "зеленого" перехода и борьбы с изменением климата во всем мире эта страна, безусловно, является не частью проблем региона, а частью их решения. Россия, в свою очередь, никому не угрожает в Арктике и неизменно стремится к поддержанию мира и стабильности в высоких широтах, сохраняет приверженность международному праву и политико-дипломатическим решениям возникающих вопросов.

– На каком этапе находится работа в рамках Арктического Совета? С учетом того, что совету в этом году исполняется 30 лет, можно ли ожидать возобновления работы в полном формате?

– К сожалению, в настоящее время мы не видим реального интереса к Арктическому совету со стороны его западных стран-членов, которые в значительной степени свернули свое участие в его работе. Отмечаем неготовность партнеров к возобновлению полноформатной работы этой организации в соответствии с Оттавской декларацией 1996 года, согласно которой Арктический совет является прежде всего межправительственной, а не просто экспертной площадкой. Такая линия западных стран ведет к дальнейшему ослаблению политической роли Арктического совета как центрального форума многостороннего регионального сотрудничества и негативно отражается на реализации принятого министрами иностранных дел арктических стран в Рейкьявике в 2021 году стратегического плана Арктического совета до 2030 года. Будем и далее добиваться восстановления полноценной деятельности объединения.

– Как притязания США на Гренландию отразились на арктической теме?

– Недавние события вокруг Гренландии свидетельствуют об обострении противоречий между арктическими странами-участницами Североатлантического альянса, которые, в свою очередь, ведут к дальнейшему ослаблению политической роли Арктического совета. Сохраняющиеся противоречия сдерживают работу этого межправительственного форума и не укрепляют атмосферу сотрудничества.

На нынешнем этапе "гренландский кризис" явно стихает, а его главным итогом, по всей видимости, станет наращивание объективно необоснованного направленного против России и Китая военного присутствия в Арктике стран Североатлантического альянса. Реализация такого сценария будет иметь деструктивные последствия для безопасности и стабильности в этом регионе, который совсем недавно был зоной низкой напряженности и международного сотрудничества. Пока будет продолжаться подмена политических треков военными, международного права – миропорядком, основанным на правилах, уровень напряженности в регионе будет только нарастать, а его проблемы оставаться без должного ответа.

– Как вы оцениваете потенциал экономических отношений Москвы и Вашингтона в рамках Арктики? В каких направлениях страны могли бы сотрудничать? Что нужно для начала активной работы в этом направлении?

– Что касается перспектив взаимодействия в арктическом регионе, то полагаем важным сохранять прагматичный настрой в Заполярье независимо от курса и междоусобных проблем западных государств, решительно отстаивая свои национальные интересы в регионе. Открыты к взаимовыгодной кооперации в Арктике, в том числе и с США, на основе принципов равноправия и взаимного учета интересов.

Потенциал экономического взаимодействия России и США в Арктике практически безграничен. Нет таких сфер в развитии региона, где наши страны не могли бы сотрудничать в интересах процветания наших арктических сообществ. Для начала активной работы нужен перезапуск соответствующих двусторонних механизмов и снятие санкционных ограничений, которые сдерживают перспективы экономического взаимодействия.

– США не так давно провели военные учения на Аляске и в Гренландии. Параллельно НАТО заявило о начале миссии "Арктический страж". Как подобные учения отражаются на безопасности региона? Каким будет ответ России на такие действия Запада и альянса?

– В последние годы страны НАТО, включая Норвегию, стремительно – по их собственным оценкам, в некоторых районах вдвое – нарастили свое военное присутствие и интенсивность учебно-оперативной деятельности в северных широтах. В Арктику все настырнее лезут внерегиональные члены блока. Происходит это под откровенно надуманным предлогом российской, а теперь еще и китайской угрозы. Запущенные альянсом рамочные военные инициативы ("Балтийский часовой", "Восточный часовой", "Арктический часовой") являются симптоматичным проявлением этой негативной тенденции, которую мы фиксируем уже на протяжении нескольких лет.

Приближение военной инфраструктуры и наступательных систем вооружений стран НАТО к нашим границам, безусловно, представляет угрозу для национальной безопасности России. Хуже того – нагнетание нездорового ажиотажа и конфронтационной деятельности альянса в отношении стратегических потенциалов России на Кольском полуострове расшатывает не только безопасность в Арктике, но и глобальную стабильность, повышая риски непреднамеренной эскалации и скатывания к прямому военному столкновению с фатальными для всех последствиями. Россия же никому не угрожает, не заинтересована в вооруженном или "гибридном" противостоянии ни с Норвегией, ни с какой-либо другой страной НАТО, но не оставит без адекватного ответа создаваемые для нас угрозы.

– Ранее в СМИ появились сообщения о том, что НАТО собирается ограничить российское гражданское судоходство в Арктике и на Балтике. Прорабатывается ли российской стороной ответная реакция в случае, если эти планы будут реализованы?

– Действительно, страны НАТО прорабатывают возможность и уже на деле продемонстрировали готовность ограничивать свободу гражданского судоходства в нарушение фундаментальных норм международного права под фальшивой вывеской борьбы с так называемым "теневым флотом", основными бенефициарами которого являются страны Глобального Юга и Востока, чьи экономические интересы по-прежнему не хочет учитывать коллективный Запад, ориентирующийся на неоколониальные подходы. Недооценивать серьезность таких противоправных поползновений нельзя – необходимые военно-морские потенциалы у альянса имеются, а нормы международного права никогда не были для "коллективного Запада" серьезным препятствием, когда дело доходило до борьбы за удержание своего доминирования в мировых делах.