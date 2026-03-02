Рейтинг@Mail.ru
Пушилин рассказал о ситуации в Константиновке
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
09:46 02.03.2026 (обновлено: 09:51 02.03.2026)
Пушилин рассказал о ситуации в Константиновке
Пушилин рассказал о ситуации в Константиновке
Российские подразделения расширили зону контроля в южной части Константиновки в ДНР, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 02.03.2026
Пушилин рассказал о ситуации в Константиновке

Пушилин: ВС РФ расширили зону контроля в южной части Константиновки

Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
ДОНЕЦК, 2 мар - РИА Новости. Российские подразделения расширили зону контроля в южной части Константиновки в ДНР, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"Есть информация, что наши подразделения расширили зону контроля в южной части данного населенного пункта", - сказал Пушилин информационной службе "Вести".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
