Пушилин рассказал о ситуации в Константиновке
Пушилин рассказал о ситуации в Константиновке - РИА Новости, 02.03.2026
Пушилин рассказал о ситуации в Константиновке
Российские подразделения расширили зону контроля в южной части Константиновки в ДНР, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T09:46:00+03:00
2026-03-02T09:46:00+03:00
2026-03-02T09:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
константиновка
денис пушилин
донецкая народная республика
константиновка
2026
Пушилин рассказал о ситуации в Константиновке
Пушилин: ВС РФ расширили зону контроля в южной части Константиновки