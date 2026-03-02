Начался прием заявок на конкурс "Дело в людях"-2026

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Стартовал прием заявок на конкурс среди проектов в области устойчивого развития "Дело в людях"-2026, сообщает пресс-служба Ассоциации менеджеров.

Конкурс в 19-й раз проводится с целью поощрения компаний, осуществляющих социальные инвестиции и реализующих практики в области устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности.

В этом году жюри конкурса "Дело в людях: компании, инвестирующие в будущее" рассмотрит проекты в девяти основных номинациях, в их числе: "Управление человеческими ресурсами", "Создание общества равных возможностей", "Коммуникации в устойчивом развитии", "Развитие местных сообществ", "Выстраивание отношений с партнерами и клиентами", "Устойчивый туризм", "Экологическая эффективность" и другие. Также экспертный совет определит победителей в двух специальных номинациях и обладателя Гран-при.

В спецноминации "Старт в устойчивом развитии" будут отмечены проекты компаний с опытом в сфере устойчивого развития менее трех лет. Вторая специальная номинация "Лидер трансформации" ориентирована на проекты, в которых отражены глубинные внутренние изменения производственных и бизнес-процессов компании с учетом принципов устойчивого развития.

Заявки будут приниматься до 22 мая, компаниям необходимо зарегистрировать свои проекты на сайте.

"Конкурс "Дело в людях" продолжает доказывать свою значимость как платформы для выявления и поддержки лучших практик в области устойчивого развития. За годы проведения он стал отражением инновационных решений, системных подходов и социально ответственных инициатив компаний, ориентированных на создание долгосрочной ценности для общества и экономики. Мы уверены, что опыт участников и победителей вдохновит бизнес-сообщество на новые достижения, а лучшие практики станут драйверами изменений в российском корпоративном секторе", — рассказал исполнительный директор Ассоциации менеджеров Вячеслав Евсеев, его слова приводит пресс-служба организации.

Комплексный проект "Дело в людях" включает в себя конкурс и форум, в рамках которого эксперты делятся опытом построения ответственного бизнеса. Торжественное награждение победителей и вручение Гран-при состоится осенью 2026 года в рамках одноименного форума "Дело в людях: пространство устойчивых решений".