СМИ: Рубио и Хегсет доложат конгрессу об операции в Иране во вторник

ВАШИНГТОН, 2 мар – РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет, директор ЦРУ Джон Рэтклифф и председатель Объединённого комитета начальников штабов Дэн Кейн выступят во вторник с докладом об операции в Иране перед конгрессом США, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на помощника госсекретаря по международным связям с общественностью Дилана Джонсона.
"Представитель Дилан Джонсон сообщил, что все четверо выступят перед полным составом обеих палат конгресса во вторник, 3 марта", – передает агентство.
Ранее CBS News сообщал, что перед началом масштабных ударов по Ирану Рубио уведомил лишь нескольких представителей высшего руководства конгресса, входящих в так называемую "группу восьми". В эту группу входят лидеры обеих партий в палате представителей и сенате, а также руководители профильных комитетов по разведке.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.