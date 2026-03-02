Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Рубио и Хегсет доложат конгрессу об операции в Иране во вторник
03:23 02.03.2026
СМИ: Рубио и Хегсет доложат конгрессу об операции в Иране во вторник
СМИ: Рубио и Хегсет доложат конгрессу об операции в Иране во вторник
СМИ: Рубио и Хегсет доложат конгрессу об операции в Иране во вторник
Госсекретарь США Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет, директор ЦРУ Джон Рэтклифф и председатель Объединённого комитета начальников штабов Дэн Кейн выступят... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T03:23:00+03:00
2026-03-02T03:23:00+03:00
в мире
сша
иран
израиль
марко рубио
пит хегсет
али хаменеи
министерство обороны сша
сша
иран
израиль
в мире, сша, иран, израиль, марко рубио, пит хегсет, али хаменеи, министерство обороны сша, центральное разведывательное управление (цру), военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Израиль, Марко Рубио, Пит Хегсет, Али Хаменеи, Министерство обороны США, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Военная операция США и Израиля против Ирана
СМИ: Рубио и Хегсет доложат конгрессу об операции в Иране во вторник

Reuters: Рубио и Хегсет доложат конгрессу об операции в Иране во вторник

© REUTERS / Alex BrandonМарко Рубио
Марко Рубио
© REUTERS / Alex Brandon
Марко Рубио. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 мар – РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет, директор ЦРУ Джон Рэтклифф и председатель Объединённого комитета начальников штабов Дэн Кейн выступят во вторник с докладом об операции в Иране перед конгрессом США, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на помощника госсекретаря по международным связям с общественностью Дилана Джонсона.
"Представитель Дилан Джонсон сообщил, что все четверо выступят перед полным составом обеих палат конгресса во вторник, 3 марта", – передает агентство.
Дым поднимается из военной базы США после иранского удара по ней, Джуффейр, Бахрейн, 1 марта 2026 года - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
СМИ: американская ПВО не справилась с ударами Ирана
01:03
Как сообщил Джонсон, в воскресенье Пентагон провёл закрытый брифинг для сотрудников нескольких комитетов конгресса по национальной безопасности, который длился чуть более полутора часов. На брифинге обсуждалась военная операция против Ирана.
Ранее CBS News сообщал, что перед началом масштабных ударов по Ирану Рубио уведомил лишь нескольких представителей высшего руководства конгресса, входящих в так называемую "группу восьми". В эту группу входят лидеры обеих партий в палате представителей и сенате, а также руководители профильных комитетов по разведке.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Трамп пригрозил силовикам Ирана смертью, если они не сложат оружие
00:35
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Трамп рассказал, сколько продлится операция США против Ирана
Вчера, 23:42
 
В миреСШАИранИзраильМарко РубиоПит ХегсетАли ХаменеиМинистерство обороны СШАЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
