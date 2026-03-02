Рейтинг@Mail.ru
"Заплатит 50 тысяч рублей": КХЛ наказала канадца из "Динамо"
02.03.2026
"Заплатит 50 тысяч рублей": КХЛ наказала канадца из "Динамо"
КХЛ оштрафовала за симуляцию нападающего московского "Динамо" Комтуа

Макс Комтуа
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) оштрафовал за симуляцию канадского нападающего московского "Динамо" Максима Комтуа, сообщается на сайте организации.
За пять минут до конца воскресного матча против магнитогорского "Металлурга" (4:1) Комтуа провел силовой прием против форварда Александра Петунина, после чего упал на лед, почувствовав со спины контакт со стороны оппонента.
Согласно дисциплинарному регламенту лиги, канадец должен будет выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.
"Динамо" второй раз по ходу сезона обыграло "Металлург" в матче КХЛ
Хоккей, Александр Петунин, КХЛ 2025-2026, ХК Динамо (Москва), Макс Комтуа
 
