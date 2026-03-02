Рейтинг@Mail.ru
Киргизия поставила ультиматум ЕС из-за России
14:37 02.03.2026
Киргизия поставила ультиматум ЕС из-за России
в мире, россия, киргизия, бишкек, евросоюз
В мире, Россия, Киргизия, Бишкек, Евросоюз
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Киргизия пригрозила засудить Евросоюз в случае санкций из-за подозрений в экспорте определенных товаров в Россию, заявил первый заместитель председателя правительства Киргизии Данияр Амангельдиев в комментарии Financial Times.

"Это решение будет иметь последствия для нашего имиджа. Если такое решение будет принято, мы будем готовы оспорить его в суде", — добавил он.
При этом ЕС не обозначил, что должен сделать Бишкек, чтобы доказать невиновность и избежать наказания, отметил Амангельдиев.

После начала спецоперации на Украине западные страны ввели санкции против России. В Москве неоднократно заявляли, что Россия успешно адаптировалась к санкционному давлению Запада. Российские власти подчеркивали, что санкции не достигли своих целей, а в самих западных странах все чаще звучат мнения о неэффективности антироссийских ограничений.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Трамп заявил, что поддержал бы отмену санкций против России после СВО
27 февраля, 22:06
 
