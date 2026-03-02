https://ria.ru/20260302/kipr-2077978903.html
Кипр выразит Великобритании недовольство из-за ударов БПЛА
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Кипр выразит Британии недовольство на фоне ударов БПЛА из-за нечеткой коммуникации и использования британских баз на Кипре в военных целях, заявил пресс-секретарь кипрского правительства Константинос Летимбиотис.
Летимбиотис подчеркнул, что власти Кипра
относятся с недовольством к тому факту, что от Великобритании
не последовало четкого разъяснения, что британские базы на Кипре ни при каких обстоятельствах не будут использоваться ни для каких целей, кроме гуманитарных.
"Будут предприняты все необходимые шаги, установлены все контакты, чтобы выразить наше недовольство как способом передачи этого сообщения, так и тем фактом, что вчера не было своевременного предупреждения граждан Республики Кипр, проживающих вблизи баз Акротири", - сказал пресс-секретарь, текст его речи приводится на сайте кипрского правительства.
В понедельник пресс-секретарь правительства Кипра Константинос Летимбиотис заявил, что удар по базе ВВС Великобритании Акротири был нанесен беспилотником, он назвал ущерб незначительным. Министерство обороны Великобритании подтвердило предполагаемый удар БПЛА по базе Акротири. Позднее в понедельник были перехвачены два дрона, направлявшиеся к Акротири. На британских базах на Кипре, а также в аэропорту Пафоса
проводилась эвакуация, также были подняты в небо истребители.