"Сказка о царе Салтане" снова возглавила кинопрокат в России
01:22 02.03.2026
"Сказка о царе Салтане" снова возглавила кинопрокат в России
"Сказка о царе Салтане" снова возглавила кинопрокат в России
Новая экранизация произведения Александра Пушкина "Сказка о царе Салтане" режиссера Сарика Андреасяна снова возглавила российский кинопрокат, заработав 255,2...
"Сказка о царе Салтане" снова возглавила кинопрокат в России

Режиссер Сарик Андреасян
Режиссер Сарик Андреасян. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Новая экранизация произведения Александра Пушкина "Сказка о царе Салтане" режиссера Сарика Андреасяна снова возглавила российский кинопрокат, заработав 255,2 миллиона рублей в РФ и СНГ за прошедший уикенд, сообщил портал kinobusiness.com.
Второй стала историческая мелодрама "Красавица" о событиях во время Блокады Ленинграда: кассовые сборы за уикенд составили 74,5 миллиона рублей.
Третье место занял приключенческий фильм из Киргизии "Рай под ногами матерей-2: письмо матери", заработавший 47,7 миллиона рублей.
Четвертым стал голливудский триллер "Горничная", собравший 46 миллионов рублей.
Замыкает пятерку премьера художественного фильма о событиях СВО "Малыш", заработавшая за уикенд 43 миллиона рублей.
Кадр из трейлера к триллеру Горничная - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Триллер "Горничная" заработал в российском прокате миллиард рублей
8 февраля, 19:10
 
КультураРоссияЛенинградКиргизияАлександр ПушкинСарик АндреасянСНГ
 
 
