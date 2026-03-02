https://ria.ru/20260302/khegset-2077934573.html
Условия окончания операции против Ирана определяет Трамп, заявил Хегсет
Условия окончания операции против Ирана определяет Трамп, заявил Хегсет - РИА Новости, 02.03.2026
Условия окончания операции против Ирана определяет Трамп, заявил Хегсет
Только президент США Дональд Трамп определяет условия окончания военной операции против Ирана, заявил в понедельник глава Пентагона Пит Хегсет. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T16:17:00+03:00
2026-03-02T16:17:00+03:00
2026-03-02T16:37:00+03:00
в мире
иран
министерство обороны сша
военная операция сша и израиля против ирана
сша
дональд трамп
пит хегсет
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/17/2076258035_0:58:3070:1785_1920x0_80_0_0_4daf6021f6f9024a53c5439dd6cf310d.jpg
https://ria.ru/20260302/operatsiya-2077777305.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/17/2076258035_245:0:2974:2047_1920x0_80_0_0_4285a3c502eeb2fcee8161930ed3e3e7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, министерство обороны сша, военная операция сша и израиля против ирана, сша, дональд трамп, пит хегсет, израиль
В мире, Иран, Министерство обороны США, Военная операция США и Израиля против Ирана, США, Дональд Трамп, Пит Хегсет, Израиль
Условия окончания операции против Ирана определяет Трамп, заявил Хегсет
Хегсет: условия окончания военной операции против Ирана определяет лишь Трамп