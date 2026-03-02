Условия окончания операции против Ирана определяет Трамп, заявил Хегсет

ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Только президент США Дональд Трамп определяет условия окончания военной операции против Ирана, заявил в понедельник глава Пентагона Пит Хегсет.

При этом глава американского военного ведомства не уточнил, какие конкретно условия попадают под определение "Америка прежде всего".