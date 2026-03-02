https://ria.ru/20260302/khachanov-2077753089.html
Хачанов рассказал, что не успел улететь из Дубая до закрытия неба
Хачанов рассказал, что не успел улететь из Дубая до закрытия неба
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости, Андрей Симоненко. Российский теннисист Карен Хачанов сообщил РИА Новости, что не успел вылететь из Дубая до закрытия воздушного пространства ОАЭ.
Ранее стало известно о том, что Дубай не могут покинуть два других российских теннисиста - Даниил Медведев
и Андрей Рублев
. В субботу Медведев из-за отказа от финального матча по причине травмы нидерландца Таллона Грикспора
стал чемпионом турнира категории АТР
500 в Дубае. Рублев завершил выступление на стадии полуфинала. Хачанов
также играл на этом турнире и выбыл в 1/8 финала.
"Нет, не успел (вылететь), еще в Дубае ждем", - сообщил Хачанов.
Все три российских теннисиста должны принять участие в турнире серии "Мастерс" в американском Индиан-Уэллсе, который стартует 4 марта.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. На этом фоне авиавласти большинства стран региона закрыли небо.