Хачанов рассказал, что не успел улететь из Дубая до закрытия неба - РИА Новости Спорт, 02.03.2026
Теннис
 
00:16 02.03.2026
Хачанов рассказал, что не успел улететь из Дубая до закрытия неба
Хачанов рассказал, что не успел улететь из Дубая до закрытия неба
Теннис, Карен Хачанов, Даниил Медведев, Андрей Рублев
Хачанов рассказал, что не успел улететь из Дубая до закрытия неба

Российский теннисист Хачанов не успел улететь из Дубая до закрытия неба

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости, Андрей Симоненко. Российский теннисист Карен Хачанов сообщил РИА Новости, что не успел вылететь из Дубая до закрытия воздушного пространства ОАЭ.
Ранее стало известно о том, что Дубай не могут покинуть два других российских теннисиста - Даниил Медведев и Андрей Рублев. В субботу Медведев из-за отказа от финального матча по причине травмы нидерландца Таллона Грикспора стал чемпионом турнира категории АТР 500 в Дубае. Рублев завершил выступление на стадии полуфинала. Хачанов также играл на этом турнире и выбыл в 1/8 финала.
Андрей Рублев - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Рублев и еще несколько теннисистов остаются в Дубае из-за закрытого неба
Вчера, 20:57
"Нет, не успел (вылететь), еще в Дубае ждем", - сообщил Хачанов.
Все три российских теннисиста должны принять участие в турнире серии "Мастерс" в американском Индиан-Уэллсе, который стартует 4 марта.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. На этом фоне авиавласти большинства стран региона закрыли небо.
Даниил Медведев - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Застрявший в Дубае Медведев рассказал об обстановке после начала конфликта
Вчера, 14:21
 
Теннис Карен Хачанов Даниил Медведев Андрей Рублев
 
