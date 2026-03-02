Рейтинг@Mail.ru
Бастрыкину доложат о расследовании гибели ребенка в больнице в Карелии - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:55 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/karelija-2077844465.html
Бастрыкину доложат о расследовании гибели ребенка в больнице в Карелии
Бастрыкину доложат о расследовании гибели ребенка в больнице в Карелии - РИА Новости, 02.03.2026
Бастрыкину доложат о расследовании гибели ребенка в больнице в Карелии
Председателю СК РФ Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования уголовного дела по факту смерти двухлетней девочки в больнице в Карелии, сообщает... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T11:55:00+03:00
2026-03-02T11:55:00+03:00
происшествия
россия
республика карелия
санкт-петербург
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031181257_0:344:3030:2048_1920x0_80_0_0_0523ef6a6543fafd14a3db2344f9d2db.png
https://ria.ru/20260216/vrachi-2074793753.html
россия
республика карелия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031181257_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_b7039a3cf82e29f8108f566daf97aaf4.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, республика карелия, санкт-петербург, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Республика Карелия, Санкт-Петербург, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкину доложат о расследовании гибели ребенка в больнице в Карелии

Бастрыкину доложат о ходе расследования гибели двухлетней девочки в Карелии

© Фото : пресс-служба СК РФПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© Фото : пресс-служба СК РФ
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар - РИА Новости. Председателю СК РФ Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования уголовного дела по факту смерти двухлетней девочки в больнице в Карелии, сообщает ведомство.
По информации ведомства, в эфире одной из федеральных телепередач сообщалось о расследовании обстоятельств гибели двухлетней девочки в медицинском учреждении Республики Карелия. Отмечалось, что следствием проводится судебно-медицинская экспертиза. Однако родственники ребенка настаивают на проведении экспертизы в экспертном учреждении другого региона, так как не уверены в объективности местных экспертов.
Сообщается, что в настоящее время следственными органами расследуется уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности". Проводится комиссионная судебно-медицинская экспертиза, которая назначена в Северо-Западном филиале (находится в Санкт-Петербурге) Судебно-экспертного центра СК России.
"Глава ведомства поручил руководителю следственного управления СК России по Республике Карелия Козлову М.С. доложить о ходе расследования уголовного дела с учетом доводов, озвученных в сюжете. Кроме того, Бастрыкин А.И. поручил директору ФГКУ "Судебно-экспертный центр Следственного комитета Российской Федерации" Кречету А.Е. представить доклад о сроках проведения судебно-медицинской экспертизы", - говорится в сообщении.
Больница - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
В Москве уволили врачей после гибели роженицы и ребенка в больнице
16 февраля, 19:43
 
ПроисшествияРоссияРеспублика КарелияСанкт-ПетербургАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала