Бастрыкину доложат о расследовании гибели ребенка в больнице в Карелии

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар - РИА Новости. Председателю СК РФ Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования уголовного дела по факту смерти двухлетней девочки в больнице в Карелии, сообщает ведомство.
По информации ведомства, в эфире одной из федеральных телепередач сообщалось о расследовании обстоятельств гибели двухлетней девочки в медицинском учреждении Республики Карелия. Отмечалось, что следствием проводится судебно-медицинская экспертиза. Однако родственники ребенка настаивают на проведении экспертизы в экспертном учреждении другого региона, так как не уверены в объективности местных экспертов.
Сообщается, что в настоящее время следственными органами расследуется уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности". Проводится комиссионная судебно-медицинская экспертиза, которая назначена в Северо-Западном филиале (находится в Санкт-Петербурге) Судебно-экспертного центра СК России.
"Глава ведомства поручил руководителю следственного управления СК России по Республике Карелия Козлову М.С. доложить о ходе расследования уголовного дела с учетом доводов, озвученных в сюжете. Кроме того, Бастрыкин А.И. поручил директору ФГКУ "Судебно-экспертный центр Следственного комитета Российской Федерации" Кречету А.Е. представить доклад о сроках проведения судебно-медицинской экспертизы", - говорится в сообщении.
