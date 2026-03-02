Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в Капитолии усилят меры безопасности из-за возможной угрозы терактов
04:54 02.03.2026
СМИ: в Капитолии усилят меры безопасности из-за возможной угрозы терактов
СМИ: в Капитолии усилят меры безопасности из-за возможной угрозы терактов
Меры безопасности усилят в Капитолии США на несколько дней в связи с опасениями о возможных терактах после американских ударов по Ирану, сообщает телеканал Fox... РИА Новости, 02.03.2026
СМИ: в Капитолии усилят меры безопасности из-за возможной угрозы терактов

Fox News: в Капитолии усилят меры безопасности из-за возможной угрозы терактов

ВАШИНГТОН, 2 мар – РИА Новости. Меры безопасности усилят в Капитолии США на несколько дней в связи с опасениями о возможных терактах после американских ударов по Ирану, сообщает телеканал Fox News.
"Усиленные меры безопасности будут введены в Капитолии США с вечера воскресенья (утро мск – ред.) и продолжены в понедельник на фоне опасений относительно возможного терроризма после ударов США по Ирану, хотя официальные лица заявляют, что конкретной или достоверной угрозы не существует", - передает телеканал.
Меры безопасности усиливаются в связи с возвращением законодателей к работе. В понедельник в палате представителей не будет заседаний, а в сенате они состоятся во второй половине дня.
По данным телеканала, дополнительные ограждения вокруг Капитолия пока ставить не будут, хотя этот вопрос поднимался.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Трамп в ответ на вопросы журналистов про Иран предложил взглянуть на статуи - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Трамп в ответ на вопросы журналистов про Иран предложил взглянуть на статуи
04:01
 
