https://ria.ru/20260302/kapitoliy-2077771758.html
СМИ: в Капитолии усилят меры безопасности из-за возможной угрозы терактов
СМИ: в Капитолии усилят меры безопасности из-за возможной угрозы терактов - РИА Новости, 02.03.2026
СМИ: в Капитолии усилят меры безопасности из-за возможной угрозы терактов
Меры безопасности усилят в Капитолии США на несколько дней в связи с опасениями о возможных терактах после американских ударов по Ирану, сообщает телеканал Fox... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T04:54:00+03:00
2026-03-02T04:54:00+03:00
2026-03-02T04:54:00+03:00
в мире
сша
иран
израиль
капитолий
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0e/2074349896_0:124:3072:1851_1920x0_80_0_0_f13f49f4841b3c24c35328aebc1c02ac.jpg
https://ria.ru/20260302/tramp-2077768732.html
сша
иран
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0e/2074349896_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_832863e758a6c87d882a200d98dc4b10.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, иран, израиль, капитолий
В мире, США, Иран, Израиль, Капитолий
СМИ: в Капитолии усилят меры безопасности из-за возможной угрозы терактов
Fox News: в Капитолии усилят меры безопасности из-за возможной угрозы терактов