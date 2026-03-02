https://ria.ru/20260302/junesko-2078041227.html
ЮНЕСКО обеспокоена вопросом защиты культурного наследия на Ближнем Востоке
ЮНЕСКО глубоко обеспокоена вопросом защиты культурного наследия на фоне эскалации на Ближнем Востоке, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации. РИА Новости, 02.03.2026
