ЮНЕСКО обеспокоена вопросом защиты культурного наследия на Ближнем Востоке - РИА Новости, 02.03.2026
22:54 02.03.2026
ЮНЕСКО обеспокоена вопросом защиты культурного наследия на Ближнем Востоке
в мире, ближний восток, тегеран (город), юнеско, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ближний Восток, Тегеран (город), ЮНЕСКО, Военная операция США и Израиля против Ирана
ЮНЕСКО обеспокоена вопросом защиты культурного наследия на Ближнем Востоке

ЮНЕСКО обеспокоена защитой наследия из-за ситуации на Ближнем Востоке

© AP Photo / Jacques BrinonЮНЕСКО
ЮНЕСКО - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© AP Photo / Jacques Brinon
ЮНЕСКО. Архивное фото
ПАРИЖ, 2 мар - РИА Новости. ЮНЕСКО глубоко обеспокоена вопросом защиты культурного наследия на фоне эскалации на Ближнем Востоке, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.
В ЮНЕСКО напомнили, что в понедельник дворец Голестан в Тегеране - объект Всемирного наследия ЮНЕСКО - повредили обломки и ударная волна после авиаудара по площади Араг, расположенной в буферной зоне этого объекта в иранской столице.
"ЮНЕСКО выражает обеспокоенность по поводу защиты объектов культурного наследия на фоне эскалации насилия на Ближнем Востоке", - сказала агентству организация.
В ЮНЕСКО напомнили, что культурные ценности охраняются международным правом и должны быть защищены.
Зеркальный портик одного из дворцов Голестана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Иран сообщил о повреждении объекта культурного наследия ЮНЕСКО из-за атак
В миреБлижний ВостокТегеран (город)ЮНЕСКОВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
