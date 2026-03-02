https://ria.ru/20260302/izrail-2077900670.html
Израиль опроверг заявления КСИР об ударах по офису Нетаньяху
Израиль опроверг заявления КСИР об ударах по офису Нетаньяху - РИА Новости, 02.03.2026
Израиль опроверг заявления КСИР об ударах по офису Нетаньяху
Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) опроверг в разговоре с РИА Новости информацию о том, что офис премьер-министра Биньямина Нетаньяху подвергся... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T14:24:00+03:00
2026-03-02T14:24:00+03:00
2026-03-02T14:32:00+03:00
в мире
иран
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051315605_0:53:3071:1780_1920x0_80_0_0_2f1cf1232bae01a2906f9cea13dd943a.jpg
https://ria.ru/20260302/iran-2077670734.html
иран
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051315605_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_d1bc197d60c1393cda855fcd92526e88.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
Израиль опроверг заявления КСИР об ударах по офису Нетаньяху
ЦАХАЛ опровергла заявления КСИР об ударах по офису Нетаньяху