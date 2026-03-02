https://ria.ru/20260302/izrail-2077783291.html
Израиль сообщил о пуске ракет из Ирана
Израиль сообщил о пуске ракет из Ирана - РИА Новости, 02.03.2026
Израиль сообщил о пуске ракет из Ирана
Армия обороны Израиля сообщила, что зафиксировала пуск ракет из Ирана в сторону Израиля, ведется перехват. РИА Новости, 02.03.2026
Израиль сообщил о пуске ракет из Ирана
