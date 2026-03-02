США и Израиль нанесли удары по двум тысячам целей в Иране, пишут СМИ

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Военные США и Израиля нанесли удары по меньшей мере по двум тысячам целей в Иране с момента начала совместной операции в субботу, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на два источника, информированных о ходе операции.
Как отмечает издание, среди целей были высокопоставленные военные и политические деятели, в частности, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и руководители Корпуса стражей исламской революции (КСИР), а также системы ПВО, установки баллистические ракеты и пусковые установки, объекты разведки и командные центры. По словам израильского военного чиновника, США и Израиль в течение последних нескольких месяцев совместно составляли "обширный" список целей.
Wall Street Journal подчеркивает, что с начала операции в субботу израильские военные выпустили тысячи боеприпасов и совершили более 700 боевых вылетов на территорию Ирана.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.