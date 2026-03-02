Рейтинг@Mail.ru
США и Израиль нанесли удары по двум тысячам целей в Иране, пишут СМИ - РИА Новости, 02.03.2026
13:35 02.03.2026
США и Израиль нанесли удары по двум тысячам целей в Иране, пишут СМИ
Военные США и Израиля нанесли удары по меньшей мере по двум тысячам целей в Иране с момента начала совместной операции в субботу, сообщает газета Wall Street... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T13:35:00+03:00
2026-03-02T13:35:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
али хаменеи
военная операция сша и израиля против ирана
иран
сша
израиль
в мире, иран, сша, израиль, али хаменеи, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Али Хаменеи, Военная операция США и Израиля против Ирана
США и Израиль нанесли удары по двум тысячам целей в Иране, пишут СМИ

WSJ: Израиль и США нанесли удары по двум тысячам целей в Иране с начала операции

© REUTERS / Majid AsgaripourДым на месте авиаудара в Тегеране, Иран
Дым на месте авиаудара в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Дым на месте авиаудара в Тегеране, Иран
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Военные США и Израиля нанесли удары по меньшей мере по двум тысячам целей в Иране с момента начала совместной операции в субботу, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на два источника, информированных о ходе операции.
"Израиль и США нанесли удары по двум тысячам целей с начала совместной военной кампании в Иране в субботу утром", - пишет газета.
Сенатор назвал следующую цель США после Ирана
Вчера, 13:09
Сенатор назвал следующую цель США после Ирана
Вчера, 13:09
Как отмечает издание, среди целей были высокопоставленные военные и политические деятели, в частности, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и руководители Корпуса стражей исламской революции (КСИР), а также системы ПВО, установки баллистические ракеты и пусковые установки, объекты разведки и командные центры. По словам израильского военного чиновника, США и Израиль в течение последних нескольких месяцев совместно составляли "обширный" список целей.
Wall Street Journal подчеркивает, что с начала операции в субботу израильские военные выпустили тысячи боеприпасов и совершили более 700 боевых вылетов на территорию Ирана.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Иран ведет полномасштабную войну после нападения США и Израиля, заявил МИД
Вчера, 12:38
Иран ведет полномасштабную войну после нападения США и Израиля, заявил МИД
Вчера, 12:38
 
В миреИранСШАИзраильАли ХаменеиВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
