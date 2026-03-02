Рейтинг@Mail.ru
Иран осудил нападение Израиля на Ливан - РИА Новости, 02.03.2026
10:36 02.03.2026 (обновлено: 10:43 02.03.2026)
Иран осудил нападение Израиля на Ливан
Иран осудил нападение Израиля на Ливан
2026-03-02T10:36:00+03:00
2026-03-02T10:43:00+03:00
в мире, ливан, израиль, иран, джозеф аун, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ливан, Израиль, Иран, Джозеф Аун, Военная операция США и Израиля против Ирана
Дым поднимается после израильских ударов по южным пригородам Бейрута, Ливан
Дым поднимается после израильских ударов по южным пригородам Бейрута, Ливан
ТЕГЕРАН, 2 мар - РИА Недвижимость. Иран осудил нападение Израиля на Ливан, заявило иранское министерство иностранных дел.
"Официальный представитель МИД Ирана решительно осудил жестокие атаки с воздуха сионистского режима на юге Ливана и в южной части Бейрута, которые привели к гибели более 30 человек, в том числе двух детей", - говорится в заявлении.
Жертвами ударов Израиля по разным районам Ливана стали 31 человек, ранения получили 149 граждан, сообщил в понедельник центр экстренных ситуаций при министерстве здравоохранения Ливана. Власти Ливана не имеют отношения к пуску ракет по Израилю, которые подвергают риску страну оказаться вновь втянутой в конфликт, заявил президент Ливана Джозеф Аун.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
"Вступить в войну": Пушков заявил о новой опасности после ударов по Ирану
Вчера, 01:26
 
Заголовок открываемого материала