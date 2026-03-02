https://ria.ru/20260302/iordaniya-2078032400.html
Король Иордании призвал Трампа к устойчивой деэскалации
Король Иордании призвал Трампа к устойчивой деэскалации
Король Иордании Абдалла II в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом подчеркнул важность достижения устойчивой деэскалации, способствующей миру РИА Новости, 02.03.2026
в мире, иордания, сша, абдалла ii, дональд трамп
Король Иордании призвал Трампа к устойчивой деэскалации
