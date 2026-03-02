Рейтинг@Mail.ru
21:48 02.03.2026
Король Иордании призвал Трампа к устойчивой деэскалации
Король Иордании Абдалла II в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом подчеркнул важность достижения устойчивой деэскалации, способствующей миру РИА Новости, 02.03.2026
в мире, иордания, сша, абдалла ii, дональд трамп
В мире, Иордания, США, Абдалла II, Дональд Трамп
Король Иордании Абдалла II ибн Хусейн
Король Иордании Абдалла II ибн Хусейн - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© AP Photo / Hannah McKay/Pool
Король Иордании Абдалла II ибн Хусейн . Архивное фото
БЕЙРУТ, 2 мар - РИА Новости. Король Иордании Абдалла II в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом подчеркнул важность достижения устойчивой деэскалации, способствующей миру в регионе, говорится в заявлении королевской канцелярии
"Его Величество король Абдалла II провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом и подчеркнул необходимость работать над достижением всеобъемлющей и устойчивой деэскалации, способствующей восстановлению стабильности и установлению мира в регионе", - написано в заявлении.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
