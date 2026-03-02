https://ria.ru/20260302/infantino-2077817665.html
Глава ФИФА предложил удалять игроков, прикрывающих рот во время разговоров
Глава ФИФА предложил удалять игроков, прикрывающих рот во время разговоров
Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино предложил удалять с поля футболистов, прикрывающих рот руками или одеждой во время разговоров... РИА Новости Спорт, 02.03.2026
2026-03-02T10:59:00+03:00
Инфантино предложил удалять футболистов, прикрывающих рот во время разговоров
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино предложил удалять с поля футболистов, прикрывающих рот руками или одеждой во время разговоров на поле, на фоне скандала вокруг оскорблений в адрес нападающего мадридского "Реала" Винисиуса Жуниора.
Ранее, 17 февраля, первый матч раунда за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов между "Реалом" и португальской "Бенфикой" (1:0) после забитого Винисиусом Жуниором мяча был прерван почти на 10 минут из-за того, что бразилец вступил в перепалку с полузащитником "Бенфики" Джанлукой Престианни и пожаловался арбитру на расистские оскорбления с его стороны. В ходе перепалки Престианни прикрывал рот футболкой. Позднее дисциплинарный комитет УЕФА отстранил игрока "Бенфики" от участия в ответном матче за нарушение статьи 14 Дисциплинарного регламента УЕФА, касающейся дискриминационного поведения.
«
"Если игрок прикрывает рот рукой и говорит что-то с расистским подтекстом, его, очевидно, следует удалить с поля. Мы должны исходить из того, что он сказал что-то, чего говорить не должен был, иначе ему не нужно было бы прикрывать рот", - заявил Инфантино в интервью Sky News.
Сообщается, что соответствующие поправки в правила игры Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) может принять к чемпионату мира по футболу 2026 года.
Инфантино также предложил смягчать наказания игрокам, которые будут публично раскаиваться в своих действиях и принесут извинения. За расистские высказывания футболистов во время матча предусмотрена минимальная дисквалификация на десять матчей.