Глава ФИФА предложил удалять игроков, прикрывающих рот во время разговоров

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино предложил удалять с поля футболистов, прикрывающих рот руками или одеждой во время разговоров на поле, на фоне скандала вокруг оскорблений в адрес нападающего мадридского "Реала" Винисиуса Жуниора.

Ранее, 17 февраля, первый матч раунда за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов между "Реалом" и португальской "Бенфикой" (1:0) после забитого Винисиусом Жуниором мяча был прерван почти на 10 минут из-за того, что бразилец вступил в перепалку с полузащитником "Бенфики" Джанлукой Престианни и пожаловался арбитру на расистские оскорбления с его стороны. В ходе перепалки Престианни прикрывал рот футболкой. Позднее дисциплинарный комитет УЕФА отстранил игрока "Бенфики" от участия в ответном матче за нарушение статьи 14 Дисциплинарного регламента УЕФА, касающейся дискриминационного поведения.

« "Если игрок прикрывает рот рукой и говорит что-то с расистским подтекстом, его, очевидно, следует удалить с поля. Мы должны исходить из того, что он сказал что-то, чего говорить не должен был, иначе ему не нужно было бы прикрывать рот", - заявил Инфантино в интервью Sky News.

Сообщается, что соответствующие поправки в правила игры Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) может принять к чемпионату мира по футболу 2026 года.