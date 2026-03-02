Рейтинг@Mail.ru
"Авангард" на два года продлил контракт с Ибрагимовым - РИА Новости Спорт, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
11:41 02.03.2026 (обновлено: 11:42 02.03.2026)
https://ria.ru/20260302/ibragimov-2077839065.html
"Авангард" на два года продлил контракт с Ибрагимовым
"Авангард" на два года продлил контракт с Ибрагимовым - РИА Новости Спорт, 02.03.2026
"Авангард" на два года продлил контракт с Ибрагимовым
Омский "Авангард" продлил контракт с защитником Марселем Ибрагимовым, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 02.03.2026
2026-03-02T11:41:00+03:00
2026-03-02T11:42:00+03:00
хоккей
спорт
ги буше
марсель ибрагимов
алексей сопин
авангард
цска
лада
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077838515_0:0:2829:1591_1920x0_80_0_0_85fe67bf7887c816ef31348a5088ad2e.jpg
https://ria.ru/20260301/chistyakov-2077668220.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077838515_0:0:2415:1811_1920x0_80_0_0_e73c2c16128351a2472298aaecf54e66.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, ги буше, марсель ибрагимов, алексей сопин, авангард, цска, лада, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Ги Буше, Марсель Ибрагимов, Алексей Сопин, Авангард, ЦСКА, Лада, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
"Авангард" на два года продлил контракт с Ибрагимовым

"Авангард" на два года продлил контракт с хоккеистом Марселем Ибрагимовым

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкХоккей. КХЛ. Матч "Авангард" - "Динамо Мн"
Хоккей. КХЛ. Матч Авангард - Динамо Мн - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Омский "Авангард" продлил контракт с защитником Марселем Ибрагимовым, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Новое соглашение с 28-летним игроком рассчитано до 31 мая 2028 года.
«
"Ибрагимов после перехода в нашу команду сразу начал доказывать свою состоятельность и бороться за место в составе. Надежный и жесткий игрок обороны здорово вписался в систему Ги Буше. Также хочу отметить его отношение к делу. Уверен, что с таким подходом к тренировочному процессу Марсель будет прогрессировать от матча к матчу", - сказал генеральный менеджер клуба Алексей Сопин.
В составе омичей Ибрагимов провел 48 матчей и набрал 8 очков (2 гола + 6 передач) при общем показателе полезности "-3". Ранее защитник выступал в КХЛ за ЦСКА, тольяттинскую "Ладу" и челябинский "Трактор".
Хоккей. КХЛ. Матч Авангард - Металлург - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
"Авангард" продлил контракт с Чистяковым на один сезон
1 марта, 15:17
 
ХоккейСпортГи БушеМарсель ИбрагимовАлексей СопинАвангардЦСКАЛадаКХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Сочи
    Спартак Москва
    2
    3
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Северсталь
    Локомотив
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    Автомобилист
    0
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    Авангард
    1
    4
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    Барыс
    7
    0
  • Футбол
    Завершен
    Пиза
    Болонья
    0
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Нэшвилл
    Детройт
    2
    4
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Хетафе
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Удинезе
    Фиорентина
    3
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала