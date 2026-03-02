https://ria.ru/20260302/ibragimov-2077839065.html
"Авангард" на два года продлил контракт с Ибрагимовым
"Авангард" на два года продлил контракт с Ибрагимовым - РИА Новости Спорт, 02.03.2026
"Авангард" на два года продлил контракт с Ибрагимовым
Омский "Авангард" продлил контракт с защитником Марселем Ибрагимовым, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 02.03.2026
Хоккей, Спорт, Ги Буше, Марсель Ибрагимов, Алексей Сопин, Авангард, ЦСКА, Лада, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
