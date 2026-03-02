Брянская таможня отправила в зону СВО партию гумпомощи

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Брянская таможня отправила бойцам в зону спецоперации партию гуманитарного груза, в том числе продукты, газовые баллоны, а также изготовленные сотрудниками маскировочные сети, окопные свечи и теплые носки, сообщила пресс-служба ведомства.

"Брянские таможенницы, объединившись в группу вязания, изготовили и передали бойцам теплые носки, письма с пожеланиями и сладкие подарки. Направлены на передовую свыше 1500 квадратных метров маскировочных сетей, изготовленных должностными лицами таможни и ветеранами таможенной службы", – говорится в сообщении.

© Фото : пресс-служба Брянской таможни Брянская таможня направила на передовую СВО маскировочные сети и носки © Фото : пресс-служба Брянской таможни Брянская таможня направила на передовую СВО маскировочные сети и носки

В пресс-службе рассказали, что сети будут применяться на разных участках фронта спецоперации.

В ведомстве отметили, что партия гуманитарного груза была направлена в 144-ю гвардейскую мотострелковую дивизию, бойцам которой ведомство оказывает помощь на постоянной основе. В этот раз бойцам передали продукты, газовые баллоны и емкости для воды. А штурмовикам на одном из направлений СВО таможенники отправили продукты, утеплитель, 200 окопных свечей и печи, изготовленные ветеранами службы и волонтерами.